Dnes břehy lemují cedule zakazující vstup na soukromý majetek: „Pro širokou veřejnost bude vstup do areálu písníku zakázán! Výjimku tvoří pouze rybáři s povolením k lovu vydaným provozovatelem písníku a občané Bělče nad Orlicí".

Šestihektarové jezero vzniklo na východním okraji Hradce Králové před dvaceti lety a písek se tady těžil ještě před pár roky. V letních vedrech se tady vodním radovánkám oddávaly Hradečané a lidé z okolních vesnic. Část vodní plochy dlouhé 400 metrů patří soukromníkovi a zbytek Bělči nad Orlicí.

„Naše je menší půlka, tu jsme dostali od firmy Stavoka. V darovací smlouvě je podmínka, že písník má sloužit k rekreaci občanům obce. To jsme si také dali do smlouvy o pronájmu,“ vysvětluje bělečská starostka Dagmar Voborníková. Zastupitelstvo obce schválilo nájem vodní plochy podnikatelům, kteří tady zřídili soukromý revír pro placený sportovní rybolov.

„Bójemi jsme vyznačili sektor ke koupání na části patřící Bělči. Je to část blíž k Hradci. Koupání je jen pro občany Bělče. Přístup mají od silnice tam, kde je závora. Je mi jasné, že to si to bude muset sednout, lidé si budou muset zvyknout,“ říká za provozovatele Pavel Janko.

Připouští, že asi jen stěží mohou u kopajících se kontrovat bydliště podle občanských průkazů: „Lidé byli zvyklí se tady koupat, to asi bude největší problém, že už to tak není. Ve smlouvě máme, že tam musíme pustit lidi z Bělče, pro cizí je koupání zakázané. Když jdete na ryby, tak chcete mít klid. A to s tím koupáním moc dohromady nejde,“ konstatuje Pavel Janko.

Věří ale, že současně skončí problémy s odpadky a živelným parkováním na přilehlé silnici. Na to upozorňuje i Dagmar Voborníková: „Písník nikdy nebyl určený pro koupání. Jako obec jsme s tím měli velký problém. Naši zaměstnanci tam museli často uklízet nepořádek. Velký problém byl i s tím, že parkující auta v létě často blokovala cestu, nemohly tam projekt někdy ani autobusy MHD.“

Podle starostky s novým režimem místní problém nemají: „Ptají se spíš lidé odjinud. Ze strany Bělečáků není zdaleka tolik dotazů. Věřím, že noví nájemci nebudou nikoho vyhánět.“

Laguna už slouží hlavně rybářům. Koupat se tady mohou jen obyvatelé Bělče nad Orlicí v západní části písníku.

Podnikatelé už na březích vybudovali desítku mol pro chytání a nasadili do průzračné vody půl tuny amurů. Rybářům slibují také kapry, líny, štiky nebo okouny: „Už se tady chytila třeba víc než metrová štika nebo patnáctikilový kapr. Jsou tam ale větší. Chytá se šetrně stylem chyť a pusť“, vysvětluje Pavel Janko.

Spokojení jsou i první klienti. Dva kamarádi už chytají z jednoho z mol. „Určitě lidé byli zvyklí se tady koupat, já jsem sem také jezdil. Teď je tady ale soukromý rybolov,“ krčí rameny rybář Standa, který přijel z nedalekých Třebechovic pod Orebem.

Náš rozhovor ale přeruší záběr větší ryby a oba se usedají na pramičku, aby z vody vytáhli svůj první úlovek z Laguny.