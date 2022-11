FOTOGALERIE: Podívejte se na nové vedení Hradce Králové

Hradec Králové má první primátorku v historii. Od poloviny 19. století stálo v čele města 25 mužů, kteří nosili titul starosta (celkem 6 od 1851 do 1945), předsedové národního výboru (celkem 13 od 1945 do 1990) nebo primátor (dosud 6 od 1990). Dosavadní zastupitelka města a prorektorka UHK Pavlína Springerová je tak 26. hlavou města za poslední 171 let.

