FOTOGALERIE: Rock For People 2024 pohledem fotoaparátu

Další velkolepý ročník Rock For People skončil. Na hradeckém letišti si na čtyřicet tisíc diváků přišlo poslechnout hvězdy jako je Yungblud, The Offspring, Parkway Drive, Avril Lavigne nebo The Prodigy. Připomeňte si atmosféru festivalu prostřednictvím fotogalerie Zdeňka Hejduka a několika redakčních videí.

