Další ročník festivalu Rock For People je minulostí. Na hradecké letiště se sjelo na čtyřicet tisíc fanoušků hudby. Byli jste se podívat? A najdete se na fotkách přímo z festivalového dění?

Čtvrtý den na Rock For People 2024 | Foto: Kateřina Svobodová

Nabitý čtyřdenní program přinesl více než stovku koncertů, besed i divadelních představení.

Mezi hlavní hvězdy programu patřili The Offspring, Bring Me The Horizon, Yungblud, The Prodigy nebo Avril Lavigne.

Další ročník festivalu se uskuteční zase za rok na stejném místě.

Špunty do uší i koncert na zahradě, názory na hluk z Rock for People se různí