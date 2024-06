Další ročník festivalu Rock For People je minulostí. Na hradecké letiště se sjelo na čtyřicet tisíc fanoušků hudby. Byli jste se podívat? A najdete se na fotkách přímo z festivalového dění?

Čtvrtý den na Rock For People 2024. | Foto: Kateřina Svobodová

Nabitý čtyřdenní program přinesl více než stovku koncertů, besed i divadelních představení. Mezi hlavní hvězdy programu patřili The Offspring, Bring Me The Horizon, Yungblud, The Prodigy nebo Avril Lavigne.

Další ročník festivalu se uskuteční zase za rok na stejném místě.