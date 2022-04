Zcela banální věc, jako je přestavba křižovatky Fortna v Hradci Králové, se dá nafotit netradičně a krásně. Opět nám to dokázal fotograf Michal Fanta.

V této podobě uvidíte Fortnu na jeho fotkách asi naposledy. Postupně se změní na kruhový objezd, který by měl být propustnější a bezpečnější. Hotovo má být do konce roku. Do té doby se musí řidiči obrnit trpělivostí, stavba je zcela uzavřená.