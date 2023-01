Otevírací doba:

všední dny – úterý až pátek – od 11 do 17 hodin

víkendy – sobota, neděle – od 9 do 18 hodin

pátek 3. února – od 10 do 17 hodin

pondělí – zavřeno.

Vstupné se platí pouze v hotovosti, a to dospělí 60 korun, děti do 15 let a držitelé ZTP průkazů 30 korun.