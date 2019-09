Rozdílné osudy potkaly po revoluci tři nejslavnější socialistické pomníky v Hradci Králové.

Socha Klementa Gottwalda situovaná nedaleko od Ruseku. | Foto: archiv Deníku

Ikonický sovětský tank T-34, který stál dlouhých 42 let na dnešním náměstí Osvoboditelů jako součást Památníku osvobození města Rudou armádou, byl v roce 1991 odstraněn a skončil ve šrotu. Ačkoliv je to už celých 28 let, z myslí mnoha Hradečáků nezmizel a mezi lidmi je dodnes náměstí známé jako „U tanku“.