„Dostala jsem vzorek granulí z firmy Krmiva Hulín. Chovám plemeno Cane corsa a tomu granule chutnaly. Když jsem si na stránkách výrobce přečetla, že jejich krmivo obsahuje pouze přírodní suroviny, neváhala jsem a hned jsem si objednala 30 kilo,“ popisuje paní Petra (její celé jméno je redakci známo). Za objednávku velkého balení utratila přes 1500 korun. Když však pamlsek pro psa přišel, nestačila se divit.

„Koukám, že pes najednou nad jedním kouskem granulí ohrnuje nos. Když jsem se koukla blíže, nestačila jsem se divit. V granuli byl zalisovaný velký hřebík. V tu chvíli by se, při představě, co by to se psem mohlo udělat, kdyby to sežral, ve mně krve nedořezal,“ dodala žena. Podle oslovené veterinářky Anety Hadvichové z Býště na Pardubicku měla paní Petra velké štěstí, že pes tuto část granulí s hřebíkem nepozřel.

„V případě, že by pes takovou granuli pozřel, je tu několik možností. Jedna z nich je, a to v lepším případě, že by bez větší újmy prošel celým trávicím traktem. V tom horším by se mohl zapouzdřit ve střevech či střeva perforovat. A to už je pro psa životu nebezpečné. Výrobci by měli své výrobky kontrolovat. Za svojí praxi jsem se s podobným problémem nesetkala,“ říká veterinářka.

Výrobce: Občas se to stane

Sám výrobce, který podle svých slov ročně vyprodukuje na 200 tun granulí, celý problém nejprve na dotaz reportéra Deníku spíše zlehčoval. „Společnost je čím dál víc nervózní a některé věci honí do nesmyslných situací. Chápu, že to paní naštvalo, ale holt, stane se. My vše kontrolujeme, ale je to všude, vždyť se hřebík dostane kolikrát i do chleba,“ nechal se slyšet majitel Krmiva Hulín Roman Küršner. Podle něj se v jeho výrobě občas podobný „zásek“ stane.

„Ale není to tak časté, naposledy se nám to stalo někdy před Vánocemi. A to vše kontrolujeme a všechny výrobky ženeme i přes magnety. Ale ani ty, jak je vidět, nezachytí vše. Způsobů, jak se to tam mohlo dostat, je x. Každá granule se skládá asi ze 14 druhů surovin. Některé však sami nevyrábíme,“ popisuje Küršner.

Hrozba pokuty

Jak vzápětí dodal, pověří své zaměstnance, aby celý provoz zkontrolovali tak, aby se podobná věc znovu neopakovala. Provoz v Hulíně navíc prověří i Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. „Ve firmě provedeme kontrolu.

Dle platné legislativy hrozí za uvedení nebezpečného krmiva do oběhu pokuta až do výše 750 tisíc korun,“ řekla Deníku mluvčí ÚKZUZ Ivana Kršková. Podle ní může majitelka psa celé zboží nyní u výrobce reklamovat. Tuto možnost nabídl i majitel firmy „Měla se ozvat a nějak bychom se domluvili. Třeba, že bychom ji dáme nějaké krmivo navíc,“ dodává omluvně Küršner.