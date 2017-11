Gympl v Bydžově je v ohrožení

Nový Bydžov - Kraj chystá slučování středních škol. Bydžov se bojí o osud místního gymnázia.

Gymnázium v Novém Bydžově.Foto: DENÍK/David Taneček

Chcete gympl, nebo nechcete? Tuto otázku položil kraj Novému Bydžovu a emoce na sebe nenechaly dlouho čekat.

Střední školství ve městě by totiž mohla čekat velká změna. Kvůli nedostatku studentů hrozí sloučení dvěma školám – Gymnáziu Nový Bydžov a Vyšší odborné škole a Střední odborné škole.

Veřejnosti se nelíbí, že by víceleté gymnázium s největší pravděpodobností pohltila druhá ze zmiňovaných škol. O osudu gymplu, který je naplněn zhruba ze dvou třetin a má deset tříd, proto jednali ve středu i místní zastupitelé a shodili se, že ho chtějí zachovat. Ředitel gymnázia a zastupitel v jedné osobě - Jaroslav Šedivý - nyní pracuje na koncepci středního školství ve městě. Zastupitelé chtějí, aby k ní kraj přihlédl.

„Z kraje přišel dopis, zda máme zájem o gymnázium v Bydžově, a to máme. Zatím nechci předjímat, jak se bude situace dál vyvíjet, moudřejší budeme tak za 14 dní. Místní tuto školu berou jako prestižní záležitost, proto ty emoce,“ shrnul ředitel své stanovisko.

„Město zájem o zachování středního školství samozřejmě má, ale náměty zřizovatele, tedy kraje, se opakují jako bumerang. Důvodem je zejména nenaplněnost jak VOŠ a SOŠ, tak gymnázia a predikce dalšího zhoršování,“ uvedla tajemnice městského úřadu v Novém Bydžově Marcela Česáková.

Podle ředitelky druhé ze škol - Gabriely Myškové - je slučování nezbytné. „Tento krok je nutný, nikoho však nepoškodí. Nic se nebude rušit. Hledá se jen ekonomicky stabilní cesta,“ uvedla s tím, že nelze předjímat, jak se k celé záležitosti kraj nakonec postaví. VOŠ a SOŠ by se mohla stát takzvanou nástupnickou školou a gymnázium by přešlo pod ní. „Bylo by to logické, protože jsme ekonomicky složitější a větší subjekt. Důležitou roli hraje také doplňková činnost a rozběhnuté mezinárodní a další projekty,“ poznamenala ředitelka s tím, že další alternativou by byl vznik zcela nového subjektu. To by však přineslo celou řadu komplikací a trvalo by to dlouhou dobu.

„Lidé jsou hlavně na sociálních sítích v této souvislosti momentálně dost emotivní. Nemají ale dost informací. Nemusí se ničeho obávat,“ dodala.

Kraj: „Stav neudržíme, musíme slučovat“

Kraj připravuje slučování několika středních škol, zatím však nechce specifikovat, o které přesně půjde. Ke slučování mělo dojít už za minulého vedení kraje, plány však provázely protesty starostů, ředitelů škol i veřejnosti. Problémem je nízký počet studentů. Kapacity škol v kraji dvakrát převyšují poptávku. Kraj jedná se řediteli středních škol, kterých by se mělo slučování týkat - například s vedením obchodní akademie a zemědělky v Kostelci nad Orlicí nebo s vedením Střední školy gastronomie v Nové Pace a Středního odborného učiliště v Lázních Bělohrad. „Střední školy nabízí žákům asi devět tisíc volných míst, na druhé straně nám ovšem z devátých tříd vychází pouze čtyři tisíce žáků. Tento nepoměr není dlouhodobě udržitelný a vidí to i sami ředitelé škol, kteří mě sami oslovují, že jsou připraveni situaci řešit a případné sloučení své školy s jiným subjektem vnímají jako reálné řešení, které v daném místě pomůže k zachování alespoň části oborů. Od doby, co jsem se ujala funkce náměstkyně pro školství, jsem navštívila většinu krajských škol a nyní postupně jednáme o konkrétních krocích, které povedou k optimalizaci škol i oborové skladby,“ poznamenala náměstkyně. Dokud prý nebude mít připravený ucelený návrh, nebude předjímat, kterých škol se optimalizace dotkne.