Hradec Králové - Na začátku týdne se z fořtovny U Dvou šraňků odstěhovala družka zesnulého Miroslava Vojtěcha.

Hájovna U Dvou šraňků v hradeckých městských lesích. | Foto: Deník/ Petr Vaňous

V poslední době tolik diskutovaná hájenka U Dvou šraňků zeje od začátku tohoto týdne prázdnotou.

Podle ředitele hradeckých Městských Lesů Milana Zerzána se v pondělí z fořtovny vystěhovala družka bývalého nájemníka Miroslava Vojtěcha Pavlína Štěpová. S posledním odstěhovaným balíkem však celá kauza ohledně vystěhování nekončí.

„Stále probíhá dědické řízení. Podle mých informaci našel notář syna pana Vojtěcha. Ten si však nepřebírá poštu," řekl Deníku Milan Zerzán s tím, že teprve po vyřešení dědického řízení se budou řešit další náležitosti. V řízení však ještě figuruje stádo daňků, kteří se prohánějí po nedaleké oboře. „Když jsme paní Štěpové nabídli, že se o daňky postaráme, byli jsme napadeni, že je chceme pro sebe a posléze vystřílet. To však není pravda," bránil se nařčení Milan Zerzán, jenž po odmítavém stanovisku doporučil soukromý subjekt, který by se měl o zvířenu postarat.

K samotné budově fořtovny pak ředitel uvedl, že počká na rozhodnutí města, které stále neopustilo záměr postavit na místě hájovny UFO. „Pokud od této varianty ustoupí, jsme ochotni se s městem dohodnout na variantě opravy hájenky," řekl Deníku Milan Zerzán. Podle předběžných odhadů by oprava celé budovy stála čtyři miliony korun.

Pondělí se stalo posledním dnem, kdy se z kuchyně hájenky U Dvou šraňků linula vůně oběda. Hájanku, která se stala v posledních měsících centrem hovorů hradecké veřejnosti, totiž opustila družka zesnulého Miroslava Vojtěcha.

Pokud město, které stále nezavrhlo myšlenku postavit na místě fořtovny kritizované UFO, od této idey ustoupí, jsou Městské lesy připraveny budovu opravit. „Stále je to však na rozhodnutí města. Pokud však odsouhlasí opravu, budeme jednat o navýšení základního jmění společnosti a tyto peníze poté využijeme na opravu," řekl ředitel Městských lesů Milan Zerzán, který by hájence rád vrátil opět původní smysl a opět by ji rád zabydlel pracovníky lesa.

„Chceme se navrátit ke kořenům a nastěhovat do fořtovny jednoho nebo dva hajné," uvedl ředitel Milan Zerzán.