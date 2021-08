Po 15 měsících od začátku prací se blíží do finiše stavba nové sportovní haly v hradeckém Pouchově. Primátor Alexandr Hrabálek (ODS) předpokládá, že první sportovci ji budou moci vyzkoušet ještě letos.

Nová sportovní hala by měla být hotová letos na podzim. Na první pohled na ní zaujmou šikmá okna. | Foto: Martin Patkoš

Krajské město dlouhodobě trpí nedostatkem sportovních hal a tělocvičen. Většina amatérských sportovců, kteří si chtějí během zimy zahrát v Hradci Králové některý z kolektivních sportů, dobře ví, jak složité je najít ve městě pro sportování volné místo. Aspoň trochu by tak rozhodně měla pomoct nová sportovní hala na Pouchově, jejíž stavba pomalu finišuje. Město aktuálně počítá s její kolaudací během října letošního roku. „Bude to zařízení, které Hradci chybí, a vůbec nepochybuji o tom, že hala bude veřejností hojně využívána. Aspoň trochu nám to tu díru v potřebách sportovců zaplní. Samozřejmě ale počítáme s tím, že tělocvičen budeme potřebovat ještě víc,“ říká primátor Alexandr Hrabálek.