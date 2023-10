Halloween, to je období, kdy se stírá hranice mezi světem živých a mrtvých. Přibývá tmy, dlabáme dýně, zapalujeme svíčky a chceme se trochu bát. Na Hradecku můžete vyrazit na halloweenské workshopy, kde vám ukáží, jak oranžového strašáka vyřezat. Bát se můžete třeba na speciální stezce odvahy a chybět nebude ani maškarní party.

K Halloweenu patří i strašidla vyřezaná z dýní. | Video: Jan Brabec

Bát se můžete už v sobotu 28. října v Hradci Králové s Kukuřičáky, a to na Halloweenském nočním bloudění se strašidly a speciální tajenkou. Do kukuřičného bludiště můžete přijít od 18 do 22 hodin. Do 20 hodin bude bloudění především pro ty nejmenší, poté vypukne zábava pro odvážnější. Organizátoři doporučují si s sebou vzít baterku a pořádnou dávku odvahy. Návštěvníci ve strašidelném kostýmu budou mít slevu na vstupném, to ale nebude platit u rodinného vstupného. Kukuřičné bludiště najdete u ulice Jana Černého.

Pokud chcete slavit Halloween netradičně, zajděte se svými dětmi na Kostičkovou výstavu ve speciálním halloweenském hávu. V prostorách Střední odborné školy veterinární v hradeckých Kuklenách uvidíte výstavu stovek Lego stavebnic a děti si užijí velkou hernu plnou aktivit a Lego kostiček. K vidění bude také velké herní kolejiště se spoustou vláčků, se kterými si můžete sami zajezdit, sochy pokémonů v životní velikosti, velká dioramata z Lega na téma Harry Potter, Minecraft a Friends a spoustu dalšího. Každý návštěvník v kostýmu obdrží malý dárek. Vstupné pro děti do 15 let bude 80 korun, dospělí zaplatí 100 korun. Otevřeno je každý den od 26. do neděle 29. října od 9 do 17 hodin.

Magický Halloweenský Hučák zažijete v sobotu od 9 do 16 hodin v centru Hradce Králové. Průvodci Informačního centra Obnovitelných zdrojů pro vás připravili tvořivé dílničky i trochu strašidelné prohlídky. Prohlídky strojovny budou v každou celou hodinu. Děti také čeká Hon za monstrem aneb vyrob si svého strašáka. Vstup bude zdarma.

Vydlabat dýni si zájemci mohou v Nedělištích, a to v sobotu od 13 do 17 hodin. Akce se koná v areálu výstaviště u fotbalového hřiště. Dýně jsou zajištěny, nástroje na dlabání si máte přinést s sebou. Dlabání dýní pořádá Základní organizace zahrádkářů v Nedělištích.

Halloweenská stezka odvahy se koná v neděli 29. října od 17 do 19 hodin ve Smržově. Sraz nebojsů je u kurtů ve Smržově. S sebou si přineste buřtíky. Horký čaj, chléb, hořčici a kečup zajistí pořadatelé ze spolku Duhová hvězda. Na všechny účastníky čekají halloweenské ceny a možnost vyfotit se s příšerou. Před stezkou odvahy se od 15 hodin na návsi ve Smržově koná i halloweenský workshop, který pořádá SDH Smržov. S sebou si přineste vlastní dýně a náčiní na jejich dlabání.

V neděli se koná halloweenská akce i v Hradci Králové, a to v parku Na Větvi v hradeckých lesích. Návštěvníky čeká dlabání dýní, které poté společně rozsvítí. Začne se už v devět hodin. Odpoledne příchozí čeká i koncert, v 13 hodin rozezní své struny Tomáš Bican. V 17.30 hodin se vyrazí na lampiónový průvod. Dýně i lampiony budou k prodeji přímo na místě. Strašidelné masky vítány a budou oceněny. Pro zájemce bude připraveno malování na obličej, opékání buřtů a další speciality na téma Halloween.

Štolbova městská knihovna Nechanice pořádá Halloweenskou stezku po Nechanicích. Stezka je pro děti připravená už od středy, projít si ji mohou až do pondělí 6. listopadu. Stezka má dvanáct stanovišť, na každém je hrací karta, která obsahuje nějakou šifru, kterou děti na místě vyluští a zapíší si písmenku. Správně vyplněnou tajenku mohou přinést ve výpůjční době do knihovny a dostanou drobnou odměnu. Děti si mohou trasu projít samy, ve skupinkách nebo s rodiči. Startuje se u knihovny. Více informací se dozvíte na webu knihovny.

Halloweenskou maškarní party si hlavně děti užijí v Černilově. Koná se v neděli od 14 do 18 hodin v místní sokolovně. Návštěvníky čeká halloweenské tvoření, dětská diskotéka, malování na obličej, stanoviště s úkoly či skákací hrad. Vstupné je 70 korun pro děti a 30 pro dospělé.

Pokud nestihnete víkendové akce, ještě můžete na dětský karneval do Lejšovky. Ten se bude konat až v sobotu 4. listopadu. Od 16 hodin vás v sálu obecního úřadu bude čekat příjemné odpoledne plné her, tance a občerstvení. Soutěžit se bude o nejlepší masku.

Zdroj: Lenka Kárníková