Až 30 tisíc sportovců se ročně protočí ve sportovní hale TJ Slavia Hradec Králové. „Šest volejbalových kurtů vedle sebe nikde jinde v Česku nenajdete. Právě volejbalisté využívají halu nejvíce. Chodí do ní ale i pozemní hokejisté, házenkáři nebo gymnasté. Jednou za čas třeba i lukostřelci, pro něž byla původně před padesáti lety navržena,“ popsal využití haly předseda TJ Slavia HK Jakub Lejsek. Ani vysoká návštěvnost však nestačí k tomu, aby jednota dokázala dlouhodobě halu provozovat bez výrazných dotací. A protože hradecká radnice zase tvrdí, že nemůže dlouhodobě investovat do cizího majetku, dohodly se obě strany na tom, že město halu převezme. Dohodu minulý týden schválila tělovýchovná jednota, tento týden se přidala rada města a v pondělí by ji měli posvětit i zastupitelé.

Pokud se v pondělí nestane nic neočekávaného a zastupitelé připravenou dohodu schválí, zaváže se tak město k tomu, že do tří let opraví zchátralou střechu obří haly. „Oprava střechy byla hlavním požadavkem. Ve smlouvě s TJ Slavia se zavazujeme, že ji provedeme do tří let. Na opravu alokujeme celkem 30 milion korun. Chceme, aby hala zůstala zachována pro hradeckou sportovní veřejnost,“ popsal plány města náměstek primátora pro správu majetku Pavel Marek (ANO).

FORMÁLNÍ PŘEVOD AŽ ZA DLOUHÉ ROKY

Významnou rekonstrukcí prošla hala už v roce 2019, kdy dostala novou palubovku. Kvůli dotaci od ministerstva školství nyní nesmí hala měnit ještě několik let majitele. Radnice tak s tělovýchovnou jednotou podepíše smlouvu o smlouvě budoucí.

„Formálně by měla hala přejít do majetku města zhruba v roce 2030,“ potvrdil Marek. Město však začne s investicemi už dávno předtím. A nepůjde jen o střechu. Až 20 milionů bude v budoucnu potřeba zaplatit za novou vzduchotechniku. TJ Slavia v posledních letech do haly výrazně investovala. Zbavila se například všech azbestových desek. S ročním rozpočtem zhruba čtyři miliony korun ale nemohla potřebné velké investice realizovat sama.

VENKOVNÍ AREÁL UŽ PATŘÍ MĚSTU

Tak jako nyní halu převedla TJ Slavia na město v roce 2006 i venkovní areál. Zhruba tisíc aktivních členů jednoty má garantované přednostní právo užívání. To dle dohody bude platit po převodu i v hale.