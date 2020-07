Jednotná hradecká koalice se v posledních dnech otřásá v základech. Poté, co minulý týden náměstek primátora Martin Hanousek přímo na tiskové konferenci vedení města překvapil své koaliční partnery tím, že pohrozil odchodem z vedoucího uskupení, tak nyní vyšlo najevo, že za zády primátora podepsal dohodu o případné koupi pozemků na Plachtě.

Jejich koupě by při výstavbě nové komunikace nikterak nenarušila přírodní památku. Město přitom dále zpracovává studii, jež počítá s tím, že by silnice vedla jen maximálně 300 metrů podél betonového plotu Petrofu a poté se zanořila do jeho areálu. Už v minulosti však Hanousek s touto vizí nesouhlasil. I proto připojil podpis pod společné prohlášení vlastníků dotčených pozemků a petentů, kteří proti vizi města protestují.