„Bude to probíhat tak, že po ukončení první etapy budou do zrekonstruovaných bytů přestěhováni nájemníci z druhé etapy a obdobný postup bude pokračovat i následně. V Harmonii I musíme do začátku roku 2026 uvolnit zhruba 50 bytů. Přesná čísla se teprve dozvíme od projektanta, ale postupně je už začínáme uvolňovat,“ vysvětlil náměstek hradecké primátorky Pavel Vrbický.

Aby se včas uvolnily byty, které se budou opravovat jako první, přestalo město obsazovat byty zvláštního určení určené pro seniory a tělesně postižené nejen v Harmonii I, ale také v nedaleké Harmonii II v Souběžné ulici a v Penzionu pro důchodce v Jungmannově ulici. Pro lidi, kteří by takové bydlení potřebovali, tak město nemá náhradu.

„Alternativy nejsou, nemáme žádné jiné kapacity ani nelze žádné jiné vytvořit. Místo pro ně bude až od roku 2028,“ poznamenal Vrbický s tím, že Harmonie pokrývá veškeré potřeby města. „Přirozené uvolňování bytů odpovídá počtu zájemců, takže Hradec další takové zařízení nepotřebuje. Po dobu rekonstrukce však bude kapacita omezená,“ doplnil náměstek.

Město nezakrývá, že se byty uvolní tím, že část nájemníků postupně zemře. „Je to tak. Velká část nájemníků je ve skutečně vysokém věku a naši úředníci dokážou na základě statistiky z předchozích let odhadnout, kolik bytů se pravidelně uvolňuje. To je prostě skutečnost, čeká nás to všechny,“ potvrdil náměstek.

Obyvatelé Harmonie I se stěhování obávají, někteří o něm však zatím ani nevědí. Například Maria Vokálová, která tam žije již 22 let. „O tom nic nevím. To je hrozné, vůbec si to neumím představit. Bydlím tu dlouho a jsem tady v rámci možností celkem spokojená. Za dva tisíce nájmu člověk nemůže chtít kdovíco. Vím, že tady byly nějaké schůze, ale tam jsem nebyla,“ řekla s rozpaky v hlase Maria Vokálová.

Zpráva o stěhování prý vyděsila i Alenu Melgrovou, která se o něm dozvěděla z radničního zpravodaje. „Ale nakonec si myslím, že plán přesouvání lidí z bytu do bytu je dobrý, že to je dobře vymyšlené. Chvíli si pobudeme v hluku a nečistotě, ale to se nedá nic dělat. Jsem ochotná to podstoupit a jsem ráda, že budeme mít nová jádra, kuchyň nebo elektriku,“ uznala žena, která v Harmonii žije pátým rokem.

Nebezpečný azbest musí pryč

Rozsáhlé opravy prodlouží a prodraží likvidace nebezpečného azbestu v konstrukci budovy. Jeho přítomnost vedení města podle Pavla Vrbického zaskočila. „Komplikuje nám to situaci hlavně z časových důvodů. Než tam přijde stavební společnost, bude muset nastoupit odborná firma, aby azbest odstranila. Každá etapa se plánuje na tři až čtyři měsíce a první měsíc vždy zabere odstraňování azbestu. Kdyby tam nebyl, bourací práce by trvaly pouze zhruba týden,“ připomněl náměstek.

Části obsahující nebezpečný azbest se z obou stran zaplachtují, vysaje se vzduch a v podtlakovém prostředí se budou pohybovat pracovníci ve speciálních ochranných oblecích.

Opravy by měly začít v roce 2026, příští rok by se měla dokončit projektová dokumentace a nejzazší termín dokončení je kvůli dotaci z programu Zelená úsporám konec roku 2028.

„Zelená úsporám bude zřejmě jedinou možností. Je možné, že se objeví ještě dotace na výtahy. To je však předběžné, příprava rekonstrukce je živý proces, který je zatím rozpracovaný a může se ještě měnit. Jisté je, že kromě opláštění, bytových jader a vnitřků bytů se budou kompletně vyměňovat výtahy,“ nastínil Pavel Vrbický.