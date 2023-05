Požár balíků slámy poblíž kolejiště v Černožicích zalarmoval hasiče v noci z neděle na pondělí.

Z nočního zásahu v Černožicích. | Foto: HZS KHK

"Po půlnoci vyjížděli hasiči k požáru asi 20 balíků slámy do Černožic, hořelo asi 8 metrů od kolejiště. Vodu vozily cisterny kyvadlově z hydrantu od hřbitova, kde bylo čerpací stanoviště. S rozebíráním balíků nakladačem pomáhal majitel. Jednotky je dohašovaly do 2 hodin do rána,"

Z nočního zásahu v Černožicích.Zdroj: HZS KHK