Kuriózní případ řešila ve čtvrtek večer jednotka hasičů z královéhradecké centrály. Vyjela na pomoc člověku, který zůstal zaklíněný na autobusové zastávce v prostoru mezi lavičkou a skleněnou stěnou.

Hasiči vyprošťovali zaklíněného člověka | Foto: HZS KHK

"Hasiči museli sklo odšroubovat, osobu vyprostili a předali do péče zdravotnické záchranné služby. Věřte nebo ne, dotyčný se za celou dobu nevzbudil…,"" sdělili hasiči.

Záchranáři si přitom už dříve vyžádali i pomoc policie.

"Nedobrovolný zajatec byl silně intoxikován, proto ani nebyl schopen dechové zkoušky. Dle vyjádření tiskového mluvčího ZZS Královéhradeckého kraje se jednalo o více než čtyřicátý výjezd k tomuto muži. Poté, co záchranáři vyloučili zranění, byl opilec převezen na protialkoholní záchytnou stanici. Celá záchranná akce zaměstnala všechny složky integrovaného záchranného systému na 30 minut. Muži za vzbuzení veřejného pohoršení hrozí pokuta do výše 10 tisíc korun," sdělila policejní mluvčí Eliška Majerová.