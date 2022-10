Nehoda se stala na nájezdu na dálnici u hradeckých Kuklen. „Narazila do nás z boku dodávka. Nikomu se naštěstí nic nestalo, ale autobus měl rozbité okno na dveřích a prasklé přední sklo a nemohl jet dál,“ líčí začátek příběhu se šťastným koncem učitelka Lenka Archlebová. Autobusem jelo 42 školáků z druhých tříd na výlet do Bioparku Štít u Chlumce nad Cidlinou.

Školního výletu se ale ujali přivolaní hasiči. „Než aby děti čekaly dlouho na náhradní dopravu na rušené silnici, vyslali jsme náš evakuační autobus, který je dovezl bezpečně do cíle,“ vysvětluje mluvčí hasičů Martina Götzová. Do cíle přitom zbývalo necelých 30 kilometrů: „Běžně dopravuje na nejbližším možné místo, ale tady v tom případě jsme udělali výjimku.“

Děti se rychle z počátečního úleku vzpamatovaly a jízda hasičským autobusem jim nakonec ještě výlet zpestřila. „Nejdřív byly trochu vylekané, ale jak přijeli hasiči a přišli do autobusu, tak pro děti to byli borci, kteří je přijeli zachránit a zatleskaly jim. Vlastně se z toho stalo pro školáky takové dobrodružství. Hasiči nám zachránili výlet. Než by přijel náhradní autobus, tak už bychom se museli vracet a bylo by po výletu,“ říká Lenka Archlebová.

Na dálnici ráno boural autobus se školáky

Na facebookovou zprávu hasičů o události reagovali i rodiče dětí. „Dcera se vrátila z výletu nadšená. Komu se taky poštěstí pohladit hada a jet hasičským autobusem? Hlavně, že jsou všichni v pořádku. Děkujeme za vaši pomoc,“ napsala do komentáře Andrea Dujková a chválou nešetřil ani jeden z tatínků Jan Janda: „Náš mladej teď přilítnul z družiny, oči na vrch hlavy, že měli dneska v Hradci nehodu a že jeli hasičským autobusem. Trauma rozhodně neměl, ba naopak. Tak hlavně, že se nikomu nic nestalo a děti to měly jako zpestření. Hasičům patří velký dík za jejich špičkový zásah.“

Učitelky se následně rozhodly hradeckým hasičům ještě jednou poděkovat. Děti jim v hodině výtvarné výchovy nakreslily obrázky s hasičskou tématikou a řada z nich pak namalovala právě „záchrannou“ operaci. „Vybraly jsme ty nejhezčí obrázky, napsaly ještě děkovný dopis, který jsme s dětmi podepsaly a poslaly vše hasičům,“ dodává za třídní učitelky tří druhých tříd Lenka Archlebová.

A akce měla úspěch i u hasičů. „Měli jsme z toho velkou radost, ty obrázky musím rozdělit na obě stanice, které se na zásahu podílely. I když jsou hasiči tvrdí chlapi, tak je to potěší, možná si je dají třeba někam na nástěnku,“ myslí si Martina Götzová.

Základní škola teď uvažuje o exkurzi k hradeckým hasičům. Každopádně v Týništi přibylo hned několik druháků, kteří mají o budoucím povolání jasno. „Asi pět kluků už teď říká, že by se chtěli stát hasičem,“ usmívá Lenka Archlebová.