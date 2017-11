Hazard na silnici: Malšova Lhota je stále bez chodníků, nejvíc tím trpí školka

Hradec Králové - Jít po krajnici, nebo se ulici úplně vyhnout. Nejhorší je to pro děti z místní školky.

Rozkopané chodníky v Malšově Lhotě.Foto: Deník/ Pavel Nedbal

Riskantní - taková je každá vycházka dětí ze školky v Malšově Lhotě u Hradce Králové. Ve Lhotecké ulici, kde se kromě školky nachází i mnoho rodinných domů, totiž chybí chodníky.

Ačkoli místní požadují jejich stavbu už několik let, jen tak se nedočkají. Odsunuly ji totiž problémy se svinarským mostem.

Hledají jiné trasy

„Každý den potřebují jít učitelky s dětmi ze školky na procházku, do lesa by byla nejbližší cesta právě přes Lhoteckou. Provoz je ale tak velký, že musí vymýšlet jiné trasy,“ vysvětluje předseda komise místní samosprávy Malšova Lhota Richard Nádvorník.

To potvrzuje i vedoucí učitelka mateřské školy Dana Patočková: „Snažíme se nebezpečné silnici vyhýbat, raději jdeme s dětmi do lesa rovnou přes louku.“ Na Lhotecké je i hřbitov, který je bez chodníků také špatně dostupný. Lidé tak musejí kličkovat mezi auty, aby mohli jít zapálit svíčku svým blízkým.

S rekonstrukcí Lhotecké se přitom mělo začít už letos. Projekt ale odsunula plánovaná stavba mostu přes řeku Orlici ve Svinarech – stávající most je v havarijním stavu. Město má proto svázané ruce, s výstavbou chodníků musí počkat. „Jak rychle kraj postaví most, tak rychle se začne s rekonstrukcí Lhotecké,“ vysvětluje mluvčí radnice Petr Vinklář. Samotná silnice navíc patří kraji, její oprava a stavba chodníků se podle Vinkláře bude muset zkoordinovat. Podle náměstka hejtmana Martina Červíčka (ODS) je reálné, že se most stihne postavit v příštím roce: „Lze to stihnout. Výběrové řízení na zhotovitele stavby je nastaveno tak, aby se začalo na jaře a hotovo bylo do konce roku.“

Dočkají se za dva roky?

Pokud se příští rok Orlice nově přemostí, s rekonstrukcí Lhotecké se začne v roce 2019, slibuje Červíček. Nádvorník je ale skeptický: „Nevěřím, že se most postaví za rok. Je to jen hodně zbožné přání.“

Podle Červíčka se s rekonstrukcí silnice před stavbou mostu začít nemohlo. Svinarský most je totiž klíčový pro záchrannou službu. Pokud by se Lhotecká kvůli rekonstrukci uzavřela, musela by záchranka jezdit přes nejbližší most, který je v Krňovicích, a nesplnila by dojezdové časy.

Lhotecká fakta

Stavba mostu: Nejvyšší přípustná cena za most je podle kraje 66,6 milionu korun. Zprůjezdněn by měl být do konce roku 2018.



Rekonstrukce Lhotecké: začne nejspíše v roce 2019. Za chodníky dá město necelých šest milionů korun. Realizace by měla trvat 21 týdnů.

Michaela Horynová