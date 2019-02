Hejtmana mrzí nezájem škol o obědy zdarma

Hradec Králové - Královéhradecký kraj se už potřetí zapojí do projektu Obědy do škol, který zajišťuje dětem z chudých rodin bezplatné stravování ve školních jídelnách. Podle hejtmana Jiřího Štěpána však tato možnost není školami v kraji využívána tak, jak by bylo potřeba, a řada potřebných dětí se k obědům nedostane.

Projekt kryje náklady na stravné v plné výši. V současném školním roce čerpá v kraji tuto pomoc 430 dětí ze 73 školních zařízení. V kraji jsou přitom asi tři stovky základních škol a odhady hovoří až o 2800 dětech, ve věkové kategorii od tří do patnácti let, které by potravinovou pomoc potřebovaly. Hejtman Štěpán projekt od začátku podporuje a netají se zklamáním z toho, že školy a rodiče pomoc nevyužívají více. „Myslím, že školy by měly být výrazně aktivnější, minimálně v oblastech, které trpí sociálním vyloučením nebo tím, že je zde větší počet dětí, jejichž rodiče jsou v sociální nouzi," řekl novinářům. Školy se rozhodují samy Kraj není zřizovatelem základních škol a nemůže do jejich rozhodování zasahovat. Je jen na školách samotných, zda se do akce zapojí. „Pokud někdo může pomoci a peníze dostane skrze Královéhradecký kraj, tak vůbec nechápu, proč se do projektu hlásí jen 73 škol a není jich o desítky či stovky víc," uvedl hejtman a dodal, že ho přístup škol mrzí. Ředitelé škol, které Deník oslovil, se k tomu nechtěli vyjadřovat. „Nemůžeme sdělovat, zda jsme se do této akce zapojili," řekl jeden z nich. Podle vedení kraje škole stačí, když se do projektu přihlásí a odhadne počet dětí, které by na obědy zdarma mohly mít nárok. Seznam žáků, kteří nárok skutečně mají, jí pak zašle Úřad práce ČR a další administrativu zajistí kraj. Škola pouze sleduje docházku zapojených dětí a počet jimi odebraných obědů. Ministerstvo práce a sociálních věcí má pro příští školní rok na Obědy do škol vyčleněno 70 milionů korun. Školy, které chtějí pomoci svým sociálně znevýhodněných žákům se mohou na webu kraje přihlásit do 25. března. Česká vláda nedávno zvažovala, zda zavede obědy zdarma pro všechny děti. Premiér Andrej Babiš však prohlásil, že otázka zatím zůstává otevřená.

Autor: Ivana Vitovská