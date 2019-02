Hradec Králové - Zatímco staronový český prezident skládal slib, královéhradecký hejtman jednal o problémech krajského zdravotnictví.

Hejtman Jiří Štěpán (ČSSD) se čtvrteční slavnosti na Pražském hradu nezúčastnil. A nebyl tam ani jeho pardubický kolega Martin Netolický.

Hradecký hejtman sice nemohl kvůli pracovním povinnostem sledovat inaugurační projev Miloše Zemana naživo, ale s jeho obsahem se seznámil později. Deníku řekl, že ho prezidentův projev nepřekvapil.

„Obávám se, že druhé funkční období bude konfrontačnější než to první. Což je patrné z inaugurační řeči, která rozhodně nebyla sjednocující,“ uvedl Jiří Štěpán.

Podle něj je to však vzhledem k letošnímu stému výročí založení republiky „obzvlášť smutné“.

Neúčast hejtmanů Jiřího Štěpána a Martina Netolického na čtvrteční inauguraci vyplynula z okolnosti, že se po prezidentské volbě, v níž spolu s dalšími třemi hejtmany veřejně a jednoznačně podpořili jako svého kandidáta Jiřího Drahoše, stali terčem nelibosti vítězného Miloše Zemana.

Pozvánku na inauguraci hejtmani nedostali. Teprve ve středu jim pracovníci Kanceláře Poslanecké sněmovny, která inauguraci pořádala, sdělili, že jim pozvánka přijde odpoledne prostřednictvím e-mailové pošty.

V té době však už ani jeden z východočeských hejtmanů nebyl kvůli účasti na inauguraci ochoten měnit svůj program. „Nebudu program měnit. Navíc jsem už dříve pochopil, že nejsem na inauguraci vítán, takže se do přízně pana prezidenta nebudu nutit,“ uvedl ve středu hejtman Štěpán.

Podle rozpisu, který Deníku poskytly pracovnice jeho sekretariátu, měl ve čtvrtek na programu mimo jiné kontrolní den stavby sportovního areálu, jednání ke krajskému zdravotnictví či setkání se zástupci sportovního svazu.

Pardubický hejtman Martin Netolický zase vyrazil na lyže do Alp. Deníku řekl, že to „nebere osobně“. Podle něj by však neshody mezi Milošem Zemanem a pěticí hejtmanů neměly narušovat tak významnou událost, jakou je inaugurace prezidenta České republiky. „Navíc v roce, kdy si připomínáme sté výročí vzniku státu,“ dodal Martin Netolický.

Nad podivnou situací se pozastavil také senátor a bývalý pardubický hejtman Radko Martínek. „Není to správné. Jde o vrcholnou událost pro stát a osobní sympatie či antipatie v tom nemají co dělat,“ řekl.

Nakonec se však ukázalo, že na inauguraci bude chybět víc lidí. Někteří nepřijeli kvůli názorovým neshodám se staronovým prezidentem, další politici při proslovu prezidenta Miloše Zemana na znamení nesouhlasu opustili sál.

Zeman hejtmany ve svém projevu zmínil. Tentokrát už těm vzpurným nevyčetl, že ho nevolili, jak to udělal na nedávném sjezdu ČSSD. „Věřím, že se za mého mandátu podaří prosadit alespoň přímou volbu hejtmanů, starostů a primátorů,“ řekl s tím, že vítězi voleb by se měli stát kandidáti, kteří získali nejvíce preferenčních hlasů.

Čtvrteční program hejtmana Štěpána

- rozdávání květin zaměstnankyním Krajského úřadu k MDŽ

- vyhlášení ocenění Zlatý erb a setkání se zástupci samospráv

- kontrolní den stavby sportovního areálu

- jednání ke krajskému zdravotnictví

- setkání se zástupci sportovního svazu

- vyřizování administrativy a běžné agendy