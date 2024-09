ÚČETNÍ (vhodné i pro juniora) POŽADAVKY: - znalost účetnictví a jeho základních principů (absolventi vítáni, praxe není dokladem znalostí) - základní znalost daňové problematiky, programu Money S3 a neziskovek výhodou - Excel a Word na úrovni pokročilého uživatele - schopnost a zájem se učit a pracovat v týmu - pečlivost a schopnost věci domýšlet do důsledku - smysl pro odpovědnost za vlastní práci - smysl pro humor se také bude hodit NÁPLŇ PRÁCE: - třídění a příprava dokladů - účtování v programu MoneyS3 - reportní činnost - vedení běžné administrativy a archivace dokladů - podle potřeby další podpůrné činnosti CO NABÍZÍME: - zaučení, podporu a přátelské pracovní prostředí - je možno i jako částečný úvazek - možnost profesního růstu, hrazené školení a vzdělávání v oboru účetnictví a daní - možnost zapojení do firemních procesů, marketingu nebo IT 22 000 Kč

