Prodej pozemků mělo původně schválit zastupitelstvo města už začátkem října, po kritice místních obyvatel ale Pourová tehdy bod z jednání stáhla. Lidem vadilo plánované rozšíření herny včetně nástavby dvou podlaží na stávající objekt. To by mimo jiné znehodnotilo kvalitu některých bytů v sousedním domě.

„Jednali jsme proto, že by část Benešovky kolem jejich objektu opravili sami na svůj náklad. To znamená především lávky, které navazují na tu nemovitost. Do těch ohyzdných prostor by vložili asi pět milionů korun. Když ale vidím tu velkou iniciativu občanů, tak to nejprve projednáme s nimi, a teprve potom budeme o věci uvažovat dál,“ řekla Pourová začátkem října.

Schůzka, která se uskutečnila tento týden, byla podle Pourové úspěšná. Po žádostech místních společnost přistoupila na to, že nepřistaví další patro. „Majitel se zavázal, že budovu zvedat nebude, a my to nějakým způsobem ošetříme i ve smlouvě,“ slíbila Pourová. Stavební úpravy bude Krijcos provádět jen v úrovni současné budovy. Zastřešit chce letní zahradu. Podle náměstkyně by to mohlo přispět ke snížení hlučnosti herny.

Kromě stavebních úprav budovy opraví firma i rampy či chodníky poblíž objektu. „Myslím, že to stihnou mnohem dřív než město. Zkusíme jednat i se společností, která vlastní druhou část budovy, zda by neopravila úsek kolem její části objektu,“ doplnila Pourová.