Hradec Králové - Co jsme psali před pěti lety

Ilustrační fotografie. | Foto: DENÍK/Vlasta Luťanská

Co se událo před pěti lety, o čem jsme psali a jaký je dnes pohled na věc? Zajímavé srovnání, kam se události pohnuly, bude pravidelně přinášet na svých stránkách Hradecký deník.

Dáte si raději housky, či ruletu?

Na setkání obyvatel severní části Moravského Předměstí s představiteli magistrátu se občané i město shodli, že návrat prodejny potravin do někdejší samoobsluhy Jiskra by uvítali všichni. Vzniklými průtahy v jednání však hrozí reálné nebezpečí, že v soukromém objektu bude zřízena profesionální herna. Obyvatelé Benešovy třídy to mají s drobnými denními nákupy složité. Na mnohatisícové ulici je jen jedna prodejna, a to v objektu, kde byl původně prodej zeleniny.



Takto jsme psali o boji potravin a herny před pěti lety. Článek vyšel 26. června 2006.

Potraviny jsou na stálém místě a blíž kruhovému objezdu opravdu stojí herna. (jap)