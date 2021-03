Hesla se senior dočkal po měsíci. Očkování po odkladech

Když 15. ledna sedal pětaosmdesátiletý Václav z Hradce Králové spolu se svým synem k počítači, aby se připojil k nově spuštěnému rezervačnímu systému na očkování proti nemoci covid-19, ještě netušil že do akce „Vakcína“ zapojí takřka celé příbuzenstvo. To se mu takřka měsíc marně pokoušelo pomoci s přístupem do rezervace.

Ilustrační fotografie. | Foto: Deník / Daniela Tauberová

„Nejdřív jsme formulář vyplnili se synem. Ale na kód jsme čekali několik hodin. A i když jsme jej zadali, rezervace nás dál nepustila,“ nechal se slyšet pan Václav, který později poprosil o pomoc i vnučku, neboť syn musel odjet pryč. Ani ta však s vakcinovým molochem nehnula a prolomení se do dalšího kroku, tedy k rezervaci data, ne a ne přijít. Tak na pomoc přispěchala i rodinná známá. „Už mě to štvalo. Vašek je sice vitální, ale na nervy mu to moc neprospělo. Vím, jak moc se chtěl kvůli vnukům a vnučkám nechat očkovat. A jakmile se nám ani za tři týdny nepodařilo se dostat dál, zvolila jsem zavolání na covidovou informační linku. Tam se mi omluvili, že systém občas padá, ale ať jsme trpěliví,“ uvedla žena, která s panem Václavem dál zkoušela své počítačové štěstí. A když se konečně po měsíci konečně zadařilo a zdálo se, že je vyhráno, přišel další šok. Informace, že zvolené datum se musí posunout, neboť je nedostatek vakcín. „No, ale i to jsme naštěstí vyřešili a Vašek šel konečně 21. února na první vakcínu. Tu další má dostat za měsíc, tedy 21. března Tak snad už žádné komplikace nebudou. Ale byl to opravdu boj,“ dodala mladá žena, díky které se za pár týdnů bude opět moci pan Václav bez obav těšit na návštěvu svého příbuzenstva. Očkování AstraZenecou se senioři rozhodně bát nemusí, říká Zdeněk Fink Přečíst článek › Pan Václav se tak, i když se zpožděním, stal jedním z 10 tisíc zdejších seniorů, kteří alespoň jednu dávku dostali. Dalších 15 tisíc na ni stále čeká. A už nyní i těchto zbylých 15 tisíc seniorů ví, že nenavštíví velká očkovací centra, ale praktiky. Plánovaná velká očkovací centra mimo zdravotnická zařízení nakonec s výjimkou Rychnova vůbec v Královéhradeckém kraji totiž nevzniknou. Očkovat se bude v nemocnicích a u praktiků. Ti budou aplikovat hlavně vakcíny Moderna a Astra Zeneca, které nevyžadují specifické skladování. V nemocnicích tak má zůstávat pouze vakcína od společnosti Pfizer, která se musí skladovat za extrémně nízkých teplot. Dohromady se kraji přihlásilo 205 praktiků, kteří jsou rozhodnutí očkovat. Na to, aby mohli všichni intenzivně očkovat, ale zatím není dostatek vakcín. To by se mělo změnit na konci března nebo na začátku dubna. V současné době vakcíny aplikuje na 15 praktiků, kterým vakcíny dodala hradecká fakultní nemocnice.