Královéhradecko - „Babičko, to bylo opravdu hrozný,“ lamentovala pětiletá vnučka nad nekončící silvestrovskou smrští petard. Vyděšené z neúnosného burácení nebyly jen děti, ale především čtyřnozí chlupáči, kočky i ptáci. Někteří psi před ohlušujícími ranami utekli a facebookové stránky útulků se zaplnily výzvami.

Do jičínského útulku pod Zebínem přinášeli lidé dárky i během prosincového dne otevřených dveří. | Foto: archiv útulku

Ztratil se pes!

Například v okolí Kacákovy Lhoty na Jičínsku se během Silvestra zaběhla border kolie. Slyší na jméno Jerry. „Prosím, kdo ho uvidí, pište do komentářů a nebo volejte na 734 542 908,“ vyzývá veřejnost nešťastná majitelka.

Poslední den v roce se ztratil na Sobotecku pes Armin. Pravděpodobně se bude pohybovat kolem Sobotky a okolí. Další utečenec byl monitorován v okolí Žlunic.

„Je to především vina majitelů, kteří nedokážou své svěřence zajistit,“ posteskla si Radka Krausová z novopackého útulku Místo. Podle jejich zkušeností lidé často venčí své psy bez vodítek nebo paradoxně někteří bezohlední jedinci hází petardy zvířatům přímo pod tlapky. Během silvestrovských oslav odchytli v Nové Pace pejska, dalších pět se stále hledá.

Veterinář Vladimír Čermák ve své ordinaci v Jičíně neošetřoval první den v roce žádné psí silvestrovské zranění. „Často za námi ale lidé přicházejí a ptají se, zda nevíme o jejich zaběhnutých svěřencích,“ konstatuje lékař.

Zodpovědní chovatelé se pak ohlašují v předstihu před svátky, aby si nechali pro své miláčky naordinovat zklidňující preparáty, aby se pro ně nestal poslední den v roce utrpením.

Na předávání nevhodných „živých“ dárků do útulků je prý ještě brzo, ty sem lidé přinášejí až v březnu, kdy se zvířata dětem většinou omrzí.

Šárka Kašpárková z jičínského útulku, který pečuje o nalezená a opuštěná zvířata a snaží se jim najít domov, tento trend potvrzuje. Navíc se prý chovatelé zbavují starých nemocných psů a nebo štěňat. Většinou je nechají někde pohozené nebo uvázané.

Dárky pro pejsky

Obě chovatelky se shodují, že letošní vánoční svátky byly pro pejsky opravdu štědré. „Sešlo se nám tolik dárků, že jsme to vůbec nečekali,“ radovala se Radka Krausová. Vedle krmiva návštěvníci darují chlupatým sirotkům i hračky a oblečky. I podle Šárky Kašpárkové byl letošní Ježíšek bohatý. „Máme řadu trvalých sponzorů, s kterými se vždy dohodneme na tom, co nejvíce potřebujeme. Nadílka splnila naše představy,“ pochvaluje si vzornou spolupráci. Za pejsky pod Zebín přišly s dary i děti ze základních škol.

Smutný Čiko hledá trvalý domov

Vánoční svátky provázel smutný příběh malého Čika, kterého našla po týdnu městská policie v bytě jeho zemřelého pána z Hradecka. Čiko váží asi 10 kilogramů, je mu přibližně sedm let, je klidný, poslušný, hodný, ale smutný. V útulku by se utrápil a tak ochránci hledají někoho, kdo by si ho vzal natrvalo do své péče.

Z Ligy na ochranu zvířat jsme se dozvěděli, že na výzvu zareagovala řada zájemců, mezi kterými bylo i mnoho mladých lidí. Všichni ale nabízeli dočasnou péči, a tak se truchlící Čiko zatím odstěhoval do Mladé Boleslavi. „Věříme, že se nám ozve někdo, kdo si převezme pejska do trvalé péče. Zájemce vždy prověřujeme,“ říká jedna z členek ligy. Upozorňuje při tom na smutný fakt, že týraných zvířat i v dnešní době přibývá.