Nepřiměřené chování policie je podle pořadatele Hip Hop Kempu Radka Maliníka jedním z důvodů, proč na letošní festival dorazilo výrazně méně lidí. Zatímco loni navštívilo hudební festival na hradeckém letišti asi 16 tisíc lidí, letos to bylo pouze 9 tisíc. „Co vám mám říct? Ty tři roky perzekuce festival úplně zabily. Z fenoménu, na který jezdil celý svět, je dneska festival, který bohužel skomírá,“ řekl Deníku Maliník s tím, že Hip Hop Kemp si kvůli nynějším problémům s největší pravděpodobností najde už pro příští ročník novou lokaci.

Policisté za svým zásahem stojí. „Průběh letošního ročníku nám opět jednoznačně potvrdil, že hudební festival Hip Hop Kemp patří k nejrizikovějším kulturním festivalům pořádaným v Královéhradeckém kraji. Nasazení sil a prostředků všech zúčastněných složek bylo zcela na místě. Díky němu se nám podařilo zajistit veřejný pořádek a předejít protiprávnímu jednání, které by mohlo mít dopad i na občany Hradce Králové,“ uvedla mluvčí policistů Ivana Ježková při hodnocení zásahu, při kterém bylo odhaleno celkem 184 drogových deliktů.

Výsledky rozsáhlé policejní akce způsobily změnu postoje i na hradecké radnici. Zatímco na jaře vyjadřovala nová hradecká koalice festivalu podporu, nyní náměstkyně primátora Věra Pourová (ANO) otočila. „Byla jsem se poprvé společně s policií na Hip Hop Kempu podívat a jsem ráda, že na takové akce nechodí moje děti. Podle mě je Hip Hop Kemp v obrovské míře doprovázen drogami a lidé se tam podle toho chovají. Nemyslím si, že je to něco, co bychom jako město měli podporovat,“ řekla Deníku Pourová.

Problémy s drogami připouští i pořadatel festivalu. Nejsou podle něj ale o nic větší než jinde. „Je řada festivalů v České republice, kde drogy jedou mnohem víc než u nás a policie to ví. Bylo to jenom divadlo pro lidi. Proto, aby policie vytvořila dojem, že má situaci pevně v rukou a umí to řešit. Policejní akce ublížila jenom mně. Nějaké narkomafii vůbec. Likviduje to v průběhu let festival a rozhodně to neřeší drogovou problematiku,“ nechápal Maliník, proč se policisté tímto způsobem věnují opakovaně jen Hip Hop Kempu.

Statistika policejních kontrol na Hip Hop Kempu



Během letošního ročníku Hip Hop Kempu zkontrolovali policisté celkem 2707 osob a 1357 vozidel. Celkovou účast přitom pořadatelé odhadují na 9 tisíc návštěvníků. Policisté odhalili celkem 184 drogových deliktů, z čehož 130 tvořily přestupky, 12 trestné činy a zbytek tvořilo 42 řidičů pod vlivem drog. Zadrženo bylo celkem 14 osob. Na uložených kaucích vybrali policisté dohromady 560 tisíc korun.



V porovnání s loňským ročníkem nejsou tyto čísla dramaticky vyšší. Vloni policisté zkontrolovali přes 2400 osob a 1200 automobilů, ovšem při účasti zhruba 16 tisíc návštěvníků festivalu. Kontrole se tak loni vyhnulo výrazně vyšší procento účastníků. Drogových deliktů bylo v loňském roce odhaleno podobné množství jako letos, celkem asi 170. Řidičů pod vlivem drog loni policisté odhalili 45 a zadrženo bylo 22 osob. Na kaucích loni policisté vybrali dohromady 850 tisíc korun.