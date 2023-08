/FOTO/ Po celkové opravě, čištění a výmalbě se v pátek 11. srpna znovu otevřelo historické schodiště Bono publico v Hradci Králové. Technickým službám se práce podařilo dokončit o týden dříve, než bylo v plánu.

Bono publico v centru Hradce Králové prošlo čištěním a výmalbou. | Foto: Technické služby Hradec Králové

O znovuotevření schodiště, které propojuje ulici Komenského s Velkým náměstím, informovaly Technické služby Hradec Králové na svém webu. „Technikům se to moc povedlo, voní to tu novotou. Chodím tu každý den do práce a moc se mi to líbí. Uvidíme, jak dlouho to vydrží před další opravou,“ pochválila technikům údržbu první návštěvnice schodiště Radka Jirmanová z Hradce Králové.

Podívejte se, jak schodiště vypadalo před údržbou:

Zdroj: Deník/Michaela Horynová

Několik etap prací pod dohledem památkářů zvládli technici dokončit o týden dříve, než bylo plánováno. Původně technici avizovali, že se Bono publico otevře až příští pátek - 18. srpna.

Údržba vyšla na téměř 470 tisíc korun s DPH.