/VIDEO/ Půlstoletí historie už má za sebou podchod, který vede pod Střeleckou ulicí v Hradci Králové. Jak to tu vypadalo ještě před ním či v době, když se stavěl? Podívejte se na unikátní video.

Hradecký podchod od 70. let. | Video: Petr Kučera

Je to už řada let, co jsem se díky své práci setkala s výjimečným člověkem, Petrem Kučerou, kterému učarovaly nejen fotoaparáty, ale i kamera, prostřednictvím nichž zachytil mnohé proměny Hradce Králové.

Od 60. let s kamerou v ruce mapoval bourání staré zástavby v různých částech města i nově se rodící mohutné budovy, které ji nahrazovaly. Zaznamenal i některé slavnostní události, které se v Hradci odehrávaly. Prvomájový průvod, sochu V. I. Lenina před odhalením, kladení věnců k hradeckému tanku…

Tyto záběry již sice poznamenal čas, ale přece jsou cenným dokladem doby. Pokud byste je všechny měli zhlédnout, strávili byste u nich hodně času. Jsou mezi nimi i ty, které zachycují podobu křižovatky u hradecké Střelnice, a to od počátku 70. let, kdy se tu začal stavět podchod.

Zdroj: Petr Kučera

O pár let později - v roce 1985 - ho na již barevný film natočil i Rudolf Říha. Podívejte se a zavzpomínejte.

Zdroj: Rudolf Říha