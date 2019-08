Zhruba tři měsíce by měla trvat oprava silnice I/11v Chlumci nad Cidlinou. Frekventovaná silnice, která je mimo jiné alternativou pro řidiče jedoucí mezi Hradcem Králové a Prahou bez dálniční známky, se začne opravovat v pondělí 19. srpna.

Klicperovo náměstí v Chlumci nad Cidlinou po rekonstrukci. | Foto: archiv MěÚ

Stavbaři se zaměří na asi 1,5 kilometru dlouhý úsek od okružní křižovatky u obchodního domu Lidl po most přes řeku Cidlinu u Klicperova náměstí. Práce budou rozdělené do několika etap. V té první se zaměří stavbaři na úsek od mostu přes Cidlinu po odbočku do ulice Palackého.