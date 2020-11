Například převlékání se do hokejové výstroje a poslouchání rad trenérů se uskutečňuje v šatnách, které ani z dálky nepřipomínají potřeby jednadvacátého století. To se však brzy změní. Hradecká radnice totiž oprášila plány po soudy čpící a nedokončené rekonstrukce po společnosti ABD a do zázemí „nasype“ na 50 milionů korun.

„Hasíme požár, který tu vznikl po vypovězení smlouvy ABD. I když je to už několik let, tak dodnes je nejen okolní areál, ale i samotný stadion nedostavěnou stavbou. Po ABD tu zůstalo jen to, co stihla dostavět. Poté se však tyto věci dlouho neřešily. To teď chceme napravit,“ řekl místopředseda představenstva hokejového klubu Mountfield HK Martin Soukup a dodal, že po dohodě s městem se nyní oprašují a aktualizují staré projekty tak, aby se v před lety započatých pracích mohlo pokračovat.

„Je tu dluh hlavně u hokejového potěru, kdy se nám v poslední době enormně zvýšil zájem nejenom o bruslení, ale i o samotný hokej. Ale my nemáme kam ty děti umístit,“ uvedl Martin Soukup a dodal, že na pořadu dne je tak nyní nejenom přestavba šaten, ale i některých částí zázemí hokejového stánku. Co však naopak na pořadu dne zatím není, tak je rekonstrukce přilehlého hotelu Stadion:

„Ale i o té se mluví a snad se k ní časem dostaneme.“ Pokud vše půjde podle plánu, tak by město chtělo mít vypracovanou novou projektovou dokumentaci do léta příštího roku, kdy se samotnými stavebními pracemi počítá na sklonku roku. Město počítá s tím, že se přestavba dotkne všech tří podlaží, nové šatny by mělo mít A mužstvo i ostatní mládežnické týmy. Rozšířit by se měly prostory pro rekonvalescenci, posilování a pro zázemí klubu.

„V Hradci podporujeme nejenom kulturu nebo vzdělání, ale také sport a sportovce. Zimní stadion je městský majetek a stejně tak jsme i spoluvlastníky hokejového klubu Mountfield HK a je tedy naší povinností se o majetek řádně starat a současně zajistit hráčům důstojné zázemí. Je třeba vybudovat nové šatny, a to jak pro hráče A-týmu, tak také pro mládežnické týmy. Jsou zde skutečně výborní hokejisté, kteří si zaslouží mít odpovídající podmínky pro sport a reprezentaci města. Rozšířeny by měly být také prostory pro rekonvalescenci a silový trénink hráčů. Rovněž počítáme s vybudováním nové strojovny vzduchotechniky,“ doplnil informace primátor Hradce Alexandr Hrabálek.

A zatímco se tyto náročná investice připravuje, tak již nyní jsou v okolí zimního stadionu vidět dělníci, kteří revitalizují jeho okolí. Zde práce započaly v polovině října. „Harmonogram prací je rozdělen do čtyř etap. V první fázi, která probíhá od října, vznikne nový chodník podél Komenského ulice a cyklostezka vedoucí přes Jiráskovy sady směrem do ulice Křižíkova. Zhruba po dvou měsících začnou stavbaři v rámci druhé etapy pracovat na cyklostezce v centrální části přilehlého parčíku.

Ve třetí etapě bude vystavěno celé nové parkoviště před zimním stadionem a polovina prostoru před vstupem do samotné budovy stadionu. V závěrečné čtvrté fázi stavbaři dokončí revitalizaci druhé části prostoru před stadionem, chodníky a prostor přilehlého parčíku,“ informoval výkonný ředitel firmy SOVIS CZ, která má revitalizaci na starosti, Pavol Pecha.