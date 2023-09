Původním povoláním učitel dějepisu chce lidem připomenout, že klidný a spokojený život není samozřejmostí. „Vždycky mě zamrazí, když slyším někoho tvrdit, že holocaust vlastně neexistoval. Ale ono to přineslo 6 milionů nevinných obětí. Lidí, kteří byli odvlečeni do koncentračních táborů, kde po hrozném strádání jejich životy skončily,“ podotýká Baldík.

Hrůzy holokaustu tak nyní v Chlumci připomíná dalších pět betonových kostek s mosaznými destičkami na povrchu. „Zde žil Zdeněk Fišer narozený 1938, deportován 1942 do Terezína, zavražděn 1942 v Polsku,“ líčí stroze nápis na kameni osud čtyřletého chlapce před číslem popisným 43 v Husově ulici. Vedle jsou kameny, které zmiňují jeho blízké Irmu a Karla Fišerovy.

Po vysídlené Bukové v Orlických horách zbyly jen základy domů a kvetoucí narcisy

Na stejném místě žije posledních 40 let Jaroslav Peca. „Na takové lidi by se nemělo zapomínat, protože dnešní doba je všelijaká. Vidíme to na Ukrajině, co se děje. A myslím si, že naši mladí by se na to měli upomínat,“ říká 77letý senior.

Další kameny zmizelých jsou nově v Palackého ulici a na Klicperově náměstí. Věnované jsou Otto Švelbovi a Vilemíně Weissové.

Zdroj: Jiří Fremuth

Podobných kamenů zmizelých je v 31 zemích Evropy už 104 tisíc. Projekt vymyslel před víc než 30 lety německý umělec Gunter Demnig. „Chci připomenout oběti nacistů. Tady zvlášť židovské. Ale projekt je pro všechny druhy obětí, tedy i pro ty, kteří zemřeli z politických důvodů, handicapované lidi nebo zavražděné homosexuály,“ vysvětluje 75letý německý umělec, který vždy vkleče rozebral kousek zámkové dlažby a pečlivě do ní zasadil zlatavé kameny. „Na ty lidi se zapomíná a je důležité zmínit jejich jména, osudy a vzpomínat na ně. Když kameny usazuji, tak myslím na ty vyvražděné rodiny,“ dodává Gunter Demnig s pohnutím.

Na kameny se složili místní

V Chlumci tak už oběti holokaustu připomíná celkem devět kamenů zmizelých. „Chceme v tom pokračovat. Několik lidí mi tady před chvíli řeklo, že by rádi přispěli. Jeden kámen stojí zhruba 3500 korun a složili se na ně právě místní lidé,“ vyzdvihuje po slavnostním usazení kamenů Pavel Baldík.

Město Chlumec zaplatilo ubytování pro Guntera Demniga a jeho doprovod. „Je to připomenutí něčeho, co se v Chlumci nad Cidlinou - a nejen v Chlumci, ale i v České republice a vůbec v Evropě - děje. Máme tendenci zapomínat věci, které nejsou úplně dobré. Je ale potřeba si je připomenout, abychom se do budoucna vyvarovali těchto omylů,“ upozorňuje chlumecký starosta Vladan Kárník.