„Správa železnic má v plánu budovu vykoupit v rámci připravované rekonstrukce stanice Hradec Králové hlavní nádraží, která bude první stavební etapou při zdvojkolejňování úseku Opatovice nad Labem – Hradec Králové,“ potvrdil záměr státní organizace její mluvčí Dušan Gavenda s tím, že cenu teprve určí znalecký posudek: „V současné době jednáme s majitelem objektu o uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě.“

Komplex budov o rozloze více než 3000 metrů čtverečních postavený za první republiky vlastní přes osm let prostřednictvím své dceřiné společnosti Rovina Engineering holding Rovina Group z Hulína. Od původního záměru vybudovat u nádraží obchodní centrum po mnohaleté peripetii ustoupil.

Zdroj: Jiří Fremuth

„Už jsme tam měli dost velké náklady, stále to zabezpečujeme proti bezdomovcům. Nedávno jsme to zabezpečili, ale za týden byli zpátky,“ řekl Deníku majoritní vlastník holdingu Zdeněk Zlámal, který teď uvažuje o prodeji holubího domu. „Momentální situace je taková, že velký zájem projevila Správa železnic, ale jsou tam ještě tedy dva nebo tři vážní zájemci na koupi,“ doplnil.

Správa železnic chystá rekonstrukci nádražního komplexu dlouhá léta. Práce by měly začít zhruba za rok a hotovo má být v roce 2027. „V rámci chystané rekonstrukce hlavního nádraží plánujeme odstranění objektu a využití uvolněného místa zčásti přímo pro drážní dopravu a zčásti k vybudování parkoviště P+R,“ uvedl Dušan Gavenda.

Během stavby chce správce tratí využít uvolněnou plochu na zařízení staveniště a pro odstavování autobusů náhradní autobusové dopravy během výluk, které budou rekonstrukci provázet.

O tom, že chce stát holubí dům koupit, ví i hradecký magistrát. „Poslední informace od Správy železnic je, že chce koupit takzvaný holubí dům, s čímž nemáme problém. A budeme rádi, pokud by se podařilo tímhle způsobem tu lokalitu nějak posunout k řešení,“ okomentovala záměr hradecká primátorka Pavlína Springerová (HDK).

„Správa železnic nám představila plán rekonstrukce a předpokládám, že součástí té rekonstrukce bude právě i výstavba nového objektu. Nicméně zatím jsme konkrétněji nejednali. Dovedeme si ale představit, že i zbourání by byla varianta,“ dodala primátorka.

Její náměstek pro architekturu a urbanismus Adam Záruba (Změna pro Hradec a Zelení) považuje bývalou celnici za součást nádražní architektury. „Je to otevřená věc, chystáme jednání se Správou železnic. Záleží na tom, jaké mají s pozemkem plány. Pokud by tam byly například koleje, tak nezbude než to respektovat. Pokud by to bylo bourání pro bourání, tak za mě by to byla škoda,“ připomněl Záruba.

Odkoupení holubího domu se Správě železnic prý vyplatí. „Kromě využití uvolněných ploch je odstranění objektu výhodnější i po ekonomické stránce. V těsné blízkosti se totiž budou provádět stavby s hlubokými výkopy jako vsakovací nádrže či kabelové trasy, vyžadující statické zajištění. Pokud by budova zůstávala na místě, nutné náklady na její statické zajištění během stavby by převýšily odhadované náklady na její výkup a zbourání,“ zmínil mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

Na dvoupatrovou klasicistní stavbu dnes navazují haly skladů s nákladními rampami. Z jedné strany komplex lemuje nástupiště, z druhé pak Sladkovského ulice a jako kontrast zmaru prvorepublikové stavby moderní autobusový terminál. Budova není památkově chráněna.