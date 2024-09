Období od června do srpna patřilo celosvětově i celoevropsky k nejteplejším v historii. K 8. září evidují meteorologové v Česku celkem 57 tropických dnů. Je to třetí největší hodnota v historii.

Nejvíce tropických dnů bylo letos zaznamenáno v jižní Moravě. „Nejvíce tropických dnů letos zaznamenala Strážnice (47), o druhé místo se dělí hned 3 stanice a to Brod nad Dyjí, Tuhaň a Doksany (44). Třetí místo s 43 tropickými dny drží Kobylí a Lednice,“ uvedli meteorologové.

Východní Čechy ale nebyly v tomto ohledu až zas tak pozadu. V Královéhradeckém kraji naměřili nejvíce tropických dnů na stanici v Borohrádku, pomyslné druhé a třetí místo pro sebe „urvaly“ obě dvě měřicí stanice v Hradci Králové. Z údajů ČHMÚ vyplývá, že na stanici Hradec Králové - Svobodné dvory naměřili 34 tropických dnů, stanice na Novém Hradci Králové pak 30. Měření ze stanice v Novém Bydžově pak uvádí 25 tropických dnů.

close info Zdroj: ČHMÚ, se svolením zoom_in Tropické dny v České republice v roce 2024

Z historického pohledu je jasně patrný vzestupný trend - počet tropických dnů v České republice meziročně stoupá. Vše přehledně zaznamenává graf níže.

close info Zdroj: ČHMÚ, se svolením zoom_in Počet tropických dnů od roku 1990

„Nejdelší série tropických dnů v letošním roce jsou od 25. 6. do 30. 6. 2024 (6 dnů), od 14. 7. do 22. 7. (9 dnů), od 10. 8. do 18. 8. (9 dnů) a ta právě ukončená, trvající 13 dnů od 27. 8. do 8. 9. 2024,“ doplnili meteorologové.

