Na pivo a hokej se do sportovní hospody v Labské kotlině chystá i obyvatel okolního sídliště Marek Horník: „Sice to není jako v O2 aréně, ale u dobrého piva s kámošema si to taky užiju. Máme tady spicha v sedm večer, tak snad to kluci zvládnou.“

„Jsme sportovní hospoda, když jsou takové akce, tak se na to musíme připravit. Dneska se asi naběháme, ale s kolegyní jsme dobrá dvojka, tak to zvládneme,“ rozhlíží se odhodlaně Nikola Kulhánková po stovce zatím prázdných míst. Vše je připravené, pivo se chladí a už se čeká jen na fanoušky.

„Když naši vyhrávají, tak víc pijou a křičej, pokud se prohraje, tak to odcházejí smutní, ale to nás snad nečeká,“ zamýšlí se servírka a současně sportovní fanynka - při točení piva a obsluhování bude po očku sledovat nejen, kde mají hosté prázdné půllitry, ale i situaci na ledě. „Máme plnou hospodu, první rezervace přišly už minulý týden a minulou sobotu jsme měli na dnešek obsazeno,“ dodává Nikola Kulhánková.

České vlajky ozdobí také Sport Café na Velkém náměstí. „Je to důležitá akce, zvlášť když se daří našemu týmu, pak je to pro nás zajímavé. Jsme připravení na nápor fanoušků, nabídneme třeba speciální chuťovky k pivu,“ říká provozní Michal Kammel, jehož podnik se čtyřmi velkými obrazovkami ozdobí i česká vlajka.

O úvodní zápas světového šampionátu je i tady obrovský zájem. „Lidé rezervovali místa už od středy, máme skoro plno. Fanoušci se tady mohou zapojit do soutěží s hokejovou tematikou. Na místě mohou vyhrát třeba stokorunový poukaz na útratu, ale prostřednictvím plzeňského Prazdroje i lístky na šampionát“ dodává Michal Kammel.

Na fanoušky se těší i v nedaleké baště hradeckých pivařů v restauraci Na Hradě. „Máme připravené soutěže na tipování výsledků a podobně. Dostali jsme ceny od sponzorů, hokejové kulichy, šály. Hosté dostanou kartičky, budou před zápasem tipovat a úspěšné tipy se slosují,“ říká dlouholetý provozovatel tradičního podniku Ota Macháček. Podle něj bývá hospoda plná každý pátek, ale zájem ještě vzroste. „Je to pro nás šance přilákat víc lidí, třeba ve všedních dnech nám to určitě pomůže,“ věří dlouholetý hospodský Ota Macháček.