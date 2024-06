„Vedení CPI Hotels potvrdilo, že má stále eminentní zájem v Hradci vybudovat svůj projekt. V tuto chvíli řeší ekonomiku projektu, aby projekt byl pro společnost úspěšný,“ řekla Deníku hradecká primátorka Pavlína Springerová. Se zástupcem společnosti se sešla na začátku června. Uvedla také, že v druhé polovině roku by měla společnost vedení města představit konkrétnější podobu svých plánů. „Každopádně zájem CPI Hotels o Hradec Králové trvá, ale jsou teď v nějaké fázi dopracování toho projektu,“ dodala primátorka.

Samotné CPI nechce své plány zatím komentovat. „V současné době ještě nebyla učiněna všechna finální rozhodnutí. Jakmile se tak stane, budeme veřejnost i vás včas informovat,“ sdělil Deníku bez dalších podrobností mluvčí CPI Jakub Velen.

Plán na zbourání patnáctipatrového hotelu Černigov naproti hradeckému nádraží oznámila společnost už v roce 2016. Stavbu z roku 1975 měl nahradit nový hotel se 162 pokoji, kongresové centrum se sálem až pro 700 lidí, kanceláře, podzemní garáže a další komerční plochy. CPI vlastní hotel i okolní pozemky, ty mají rozlohu 8700 metrů čtverečních. V době covidu ale projekt nazvaný Rieger Plaza investor pozastavil. „Úplně konkrétní časovou představu nemají, ale hovoří o řádu, řekněme, jednotek let, kdy by ten projekt chtěli začít realizovat,“ doplnila Pavlína Springerová. Městu patří všechny okolní pozemky.

Demoliční výměr i stavební povolení jsou stále platná

Potřebná povolení má společnost CPI už z minulosti. „Povolení k odstranění stavby, územní rozhodnutí i stavební povolení vydané stavebním odborem jsou platná. Povolení na odstranění stavby nemá časové omezení, stavební zákon neomezuje platnost jednou vydaného povolení k odstranění stavby,“ uvedla mluvčí magistrátu Kateřina Rohlíčková.

Hotel Černigov je obložený jugoslávským bílým vápencem, v době největší slávy patřil mezi nejluxusnější ubytovací prostory města. Nocovali v něm například herec Pierre Richard, chirurg Christian Barnard, který jako první provedl úspěšnou transplantaci srdce, hudební skupina Boney M. nebo prezident Václav Havel. Dnes působí zvenku omšelým dojmem a má tři hvězdičky.

Odpůrci demolice mluví o Černigovu jako o výjimečné stavbě, jejíž odstranění by bylo velkou ztrátou pro architekturu a identitu Hradce Králové. Neúspěšně se pokusili nechat Černigov prohlásit za kulturní památku. Odborníci Ministerstva kultury to ale odmítli. Podepisovala se i petice proti bourání hradecké dominanty. „V osmdesátých letech to byla chlouba města, byla tady třeba vyhlášená restaurace, je škoda bourat něco, co tady stojí bezmála 50 let,“ myslí si senior Václav při pohledu na masivní stavbu. Opačný názor pak má studentka Eliška: „Za mě je to hnusná komunistická krabice. Když do Hradce přijedete vlakem, tak je to první, co z města uvidíte. Časy se mění, mohlo by tady být něco opravdu hodnotného a krásného,“ zamýšlí se 22letá dívka.

Hotel Černigov Stavba hradeckého hotelu podle projektu významného hradeckého architekta Jana Zídky a statického řešení Františka Čížka začala v roce 1967. Kvůli statickým problémům byly práce po roce pozastaveny. Černigov se nakonec slavnostně otevřel v roce 1975 s jménem Regina. Vzápětí byl ale přejmenovaný na Černigov, což je ruský název družebního města Hradce Králové na Ukrajině Černihiv. Zdroj: Petr Kučera