Tříhvězdičkový hotel Alessandria v Hradci Králové patří k největším hotelům ve městě. Celkem nabízí 112 pokojů a v nich 230 lůžek. „Částečně jsme modernizovali ještě před covidem, ale využili jsme pro další zlepšování našich služeb i dobu, kdy nás v podnikání omezovala pandemie,“ vysvětlujeme majitel a ředitel hotelu Jan Aleš. Hradec Králové podle něj není typický turistický cíl. Velkou část klientů hradeckého hotelu tak tvoří kongresoví hosté. „Kdybychom si netvořili rezervy ještě před covidem, tak by to pro nás bylo horší. Stát začal poskytovat kompenzace až po několika měsících a my jsme toto období vyplnili rekonstrukcí ubytovací kapacity. Měnili jsme například obklady v koupelnách, sanitární zařízení, upravovali telefonní rozvody,“ říká ředitel Alessandrie Aleš.