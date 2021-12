„Jezdím tudy téměř každý týden na chalupu v Orlických horách a pokaždé jsem tady v koloně čekal dlouhé minuty. Už se těším, až to dodělají,“ říkal v pátek dopoledne z okénka auta v koloně od Hradce Králové Pražák pan Martin. Stavbou na silnici první třídy číslo 11 se jezdilo od května kyvadlově vždy jedním pruhem a navzdory dobré organizaci dopravy se tady ve špičkách tvořily dlouhé fronty aut.

V pátek ráno ještě dělníci na stavbě montovali dopravní značky a dělali vodorovné značen a odpoledne už se křižovatkou jezdilo bez zdržení.

Zatímco rozšíření křižovatky platil stát, město zainvestovalo podchod pro pěší a cyklisty. „Máme na druhé straně státovky místní část Krňovice. Chodí nám přes křižovatku děti do škol, lidé jezdí do práce, na nákupy. Bylo to opravdu nebezpečné místo, věřím, že rodičům spadne kámen ze srdce,“ doufá starosta Třebechovic pod Orebem Roman Drašnar.

Zdroj: Deník/Jiří Fremuth

Přestavbu křižovatky a budování podchodu ladilo město s Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD) několik let. Městu se nakonec podařilo na svoji část stavby získat dotaci 18 milionů korun od státu a dalších pět a půl od Královéhradeckého kraje. Dalších víc než 9 milionů pak dala radnice ze svého rozpočtu.

Na stavbě se za provozu pracovalo od letošního května. Práce „povrchové“ části popisuje Petra Drkulová z komunikačního týmu ŘSD: „Řešený úsek je ve vzdálenosti 230 metrů na obě strany od bodu křížení silnic první třídy číslo 11 a druhé třídy číslo 298. Během opravy došlo k rozšíření vozovky a zvětšení poloměrů oblouků nároží křižovatky. Byly provedeny sanace krajnic a obnova krytu vozovky v celé ploše křižovatky.“

Policisté vítají jak nové řešení křížení dvou významných silnic, tak nový podchod, díky kterému z křižovatky zmizí chodci a cyklisté. „Problém byl přecházení chodců a cyklistů, právě ti jsou nejzranitelnější,“ říká mluvčí policistů Iva Kormošová. Problematické bylo třeba odbočování pří jízdě od Týniště nad Orlicí směrem na silnici vedoucí na Pardubice. Mluvčí policistů připomíná nehodu z letošního dubna: „Jedno vozidlo narazilo do stojícího, které odbočovalo směrem na Krňovice a dávalo přednost autům v protisměru. Vozidlo bylo odmrštěno pro protisměru, kde se srazilo s dalším protijedoucím autem.“

KOMENTÁŘ: Po těžké noci přijde hezké ráno

Nepřehlednost křižovatky potvrzují i čísla hasičů. „V místě jsme zasahovali v posledních třech letech v necelé desítce případů,“ počítá nehody mluvčí hasičů v hradeckém kraji Martina Götzová.

Podle hradeckého odborníka na bezpečnou dopravu Víta Jedličky křižovatka modernizaci potřebovala: „Ty nové prvky by měly zlepšit bezpečnost křižovatky. Důležité ale stále je, aby řidiči správně používaly připojovací pruhy. Aby je využívali v celé délce, srovnali svoji rychlost s auty na hlavní silnici a plynule se připojovali,“ radí zkušený odborník.

Třebechovický starosta Roman Drašnar připomíná i nelehké hledání způsobu, jak přes státní silnici bezpečně dostat pěší i cyklisty. Zvažoval se kruhový objezd, nadchod a vyhrál nakonec právě podchod: „Byla tady řada pochybností, jestli podchod nebude zaplavovat Orlice, která se tady na jaře pravidelně rozlívá. Podle projektu by se tam ale žádná voda dostat neměla.“

Současně s křižovatkou se znovu otevírá také Pardubická ulice v Třebechovicích a od pondělí i opravovaná dvojice křižovatek v centru města. Tam se ještě v pátek pokládaly asfaltové povrchy.