Na Kefírku nebude chybět divadlo ani jedinečné atrakce jako svezení na stupátku popelářského fára, obří houpačka na jeřábu, bejbypankové kadeřnictví nebo bagrování opravdovým bagrem. Festival Kefír se do roku 2019 konal pravidelně poslední prázdninový víkend v zahradě zámku Kačina u Kutné Hory. Šlo o jedinou akci v Česku, která cílí v jeden okamžik na celou rodinu a blíží se přitom velkým hudebním festivalům. Na posledním sedmém ročníku se sešlo sedm a půl tisíce lidí. Loni kvůli koronaviru dorazily rodiny alespoň na skromnější Kefírek na pražském Výstavišti. “Udělat Kefír v plné palbě letos vzhledem ke koronaviru nešlo. Povedlo se ale uspořádat alespoň Kefírek. Jeho program je menší, než jsou návštěvníci zvyklí, troufnu si ale říct, že zážitky a radost budou i tak velké,” říká Michal Thomes z pořádající organizace Kefír, s. r. o.

Na festivalu Kefírek vystoupí v Hradci v sobotu srdcová kapela každého správného předškoláka Mixle v Pixle v čele s frontmanem Vypsané fiXy Mardim, písničkáři Pokáč a Xavier Baumaxa nebo zpěvák Ivan Mládek se svým Banjo Bandem. Hudební program vyvrcholí velkým koncertem bejbypankové kapely Kašpárek v rohlíku. A kdo by neměl dost, čeká na něj ještě v neděli dopoledne v rámci kempu skupina divokých písní a ztřeštěných tanců BomBarďák.

