Hradec Králové -V červenci zahájené práce na rekonstrukci jižních teras nad Komenského ulicí stojí. Zastavil je archeologický průzkum této lokality. Místo se má po dokončení rekonstrukce stát odpočinkovou zónou se třemi fontánami, lavičkami, altány, vodotrysky…

„Předpokládám, že do konce roku stavba nezačne. Výsledky průzkumu se budou muset zapracovat do projektové dokumentace,“ uvedl Petr Jedlinský ze společnosti Stavremo, která rekonstrukci teras za více než 40 milionů korun provádí. Jak se zastavení stavby projeví na termínu dokončení, zatím nedokázal odhadnout. „Podle smlouvy má být hotovo do září roku 2011,“ řekl.

Archeolog Radek Bláha z Muzea východních Čech v Hradci Králové sdělil, že ačkoliv je průzkum teprve v začátcích, už se podařilo odkrýt zajímavé nálezy.

K nejdůležitějším podle něho patří objev pozůstatků pravěkého opevnění z mladší doby bronzové. Dřevěné palisády se sice už pochopitelně rozpadly, ovšem v zemině po nich zůstaly otisky. Cenné jsou rovněž pozůstatky parkánové hradby z cihel a opuky, tedy druhé linie středověkého městského opevnění z 15. až 16. století.

Archeologové mají radost i z objevu pozůstatků branky z období gotiky nebo renesance u spodní části schodiště Bono publico. Branka byla jedním z bočních vchodů do města. Za zajímavé považují také nálezy potvrzující úpravu svahů do podoby zahrady s nikami a zřejmě i altány.

„Jsou to významné objevy. Přinášejí jiný pohled na vývoj opevnění a jeho osudy po tom, co přestalo fungovat jako hradba. Ukazuje se, že základy starších hradeb nebyly zničeny, ale zůstaly pod terénem. Do budoucna lze proto předpokládat, že můžeme přijít na jejich další části,“ uvedl archeolog Radek Bláha.

Dodal, že v průzkumu lokality budou pokračovat po celou dobu stavby. Archeologové očekávají, že pod zemí by mohly narazit nejen na další hradby. „Pod jezuitskou kolejí byly v barokní době zahrady a vinice, na pozůstatky bychom mohli narazit. Víme, že na parkánech cvičili ostrostřelci a měli tady třeba nějaké drobné stavby,“ uvažuje archeolog.