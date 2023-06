Umí jet přes 40 kilometrů za hodinu, přitom je s nimi náramná legrace. Centrum Hradce Králové hostilo v sobotu odpoledne jeden ze závodů Mistrovství Evropy šlapacích aut.

Závod ME šlapacích aut v Hradci Králové | Video: Jiří Fremuth

Eliščino nábřeží obsadila depa jednotlivých týmů, desítky závodníků v různorodých kostýmech a hlavně roztodivná vozítka. Některá v podobě psa, divočáka, krávy, mašinky, hasičského auta nebo letadla. „V Hradci závodíme už 14 let. Tahle tradice sem přišla z Francie, kde obdobná vozítka soutěží už 41 let. Tuhle zábavu tam vymysleli dva kamarádi v garáži,“ připomíná historii svérázného sportu prezident České federace klubů vozítek s pedály Radek Fikr.

Hradečák v kostýmu vodníka, který závodí za stejnojmenný tým, vysvětluje, že důležité nejsou jen ujeté kilometry. „Závodí se 80 minut a rozhoduje, kolik závodníci ujedou koleček. Kategorie, které hodnotíme, jsou ale tři. Jednak rychlost, druhou je estetika, kdy komise z publika hodnotí scénky, které týmy předvádí před závodem, ale také depo a kostýmy. Pak se vyhlašuje celkový vítěz, kde se hodnotí obě kategorie dohromady,“ vysvětluje Radek Fikr.

Stezku Hradečnici zablokoval pád stromu a sloupu elektrického vedení

Letos kroužilo na kolečku kolem muzea, přes Tyršův most, Masarykovo náměstí a zpátky přes Pražský most 21 týmů. Kromě Čechů přijeli premiérově Slovinci a tradičně Francouzi. „Trénuju normálně na kole. Pro mě je to i zábava, všichni se známe, jsme malá federace, jedna velká rodina,“ říká Adrian Caillet oblečený v kostýmu Spider-Mana. Jenže žádnou mýlku, tenhle třicetiletý muž má na nohou speciální cyklistické boty a je desetinásobný šampion Francie a pětkrát už vyhrál evropské mistrovství. To se skládá ze dvou závodů v zemi galského kohouta a dvou v Česku. Toho hradeckého a druhý se jede tuto neděli v Holicích. „Poprvé jsem tady byl v roce 2010 a kromě covidových let jsme tady byli od té doby pokaždé. V průměru dokážu jet rychlostí až 40 kilometrů za hodinu,“ dodává sympatický Normanďan. Ostatně jeho vozítko inspirované komiksovým pavoučím mužem trochu připomíná aerodynamickým tvarem trup letadla.

Hned vedle stojí jeho otec Dominic, ten už má kostým ryze francouzského hrdiny - starověkého Obelixe s typickými červenými copy, rohatou přilbou a pruhovanými kalhotami. „Z Normandie jezdím na všechny závody v České republice. Pro mě je důležité užít si to a ne vyhrát a přitom si tady uděláme dovolenou,“ říká další z řady francouzských závodníků.

Víte, na jaký elektroskútr potřebujete řidičák? Strážníci se zaměří na hříšníky

„Frantíci to mají dělaný na rychlost, ty jejich nejlehčí vehikly váží 17 kilo. Tohle moje vozítko má 53 kilo,“ říká pobaveně Zbyněk Sedláček z Jaroměře. Jeho šlapací auto je inspirované historickou hasičskou Pragou. Není sice nejrychlejší, ale dokáže houkat, svítit a dokonce také stříkat vodu. „Jedno kolečko si dám, ale jinak tady mám vnuka, už to odšlapou ti mladí. Ale zkoušeli jsme to na letišti v Dolanech, je to trochu z kopce a jel jsem tam 42 kilometrů za hodinu. Ale je to hroznej pocit, to už je o strach,“ směje se sedmdesátiletý muž ve šlapacím autíčku.

Některá vozítka jsou tak víc zaměřená na vzhled, jiná na rychlost. „Naše auto se řídí pomocí dvou pák, které jsou spojené řídicí tyčí, má přehazovačku z kola a řadí se stejně jako na kole a čelisťové brzdy,“ ukazuje mladík z holické automobilové školy výtvor tamních učňů. Ostatně všechna šlapací auta logicky využívají právě cyklistické komponenty. Přes ně dokázal sílu svých nohou nakonec nejlépe přenést na hradecký asfalt francouzský Spider-Man Adrian Caillet.