„V posledních týdnech jsme mapovali cyklovraky a dlouho stojící nepoužívaná kola, která se nachází na veřejném prostranství, nejčastěji u stojanů, stromů nebo také veřejného osvětlení. Evidováno máme téměř padesát takových kol, skutečné číslo ale může být ještě o něco vyšší,“ říká náměstek primátora pro oblast správy majetku města Pavel Marek (ANO). Podle jeho slov chce radnice tímto projektem navázat na odstraňování autovraků, kterých od jara zmizelo z hradeckých ulic asi 200.

Město teď kola rozdělilo do tří kategorií, podle kterých budou postupně odstraňována. Do první (cyklovraky 0. kategorie) jsou zařazena kola, ze kterých zbylo jen torzo, musí být umístěno na městském pozemku a je připoutáno k městskému mobiliáři. Cyklovrak spadající do této kategorie se nachází například v Palackého ulici. Podle Marka jich jsou ve městě jen jednotky.

Do druhé oblasti (cyklovraky 1. kategorie) spadají vraky, které jsou evidentně nepojízdné (rám bez jednoho kola, rám bez řídítek, prázdné duše, zdeformovaná kostra, atd.) a nachází se na městském pozemku minimálně šest měsíců. Tyto vraky zanechali jejich majitelé v nejčastějších případech před halou hlavního nádraží a v prostoru terminálu městské hromadné dopravy. „Seznam těchto vraků se chystáme v druhé polovině října zveřejnit, aby se k nim majitelé mohli přihlásit. Pokud k ničemu takovému nedojde, budeme je muset z veřejného prostoru odstranit a budou předány Hradeckým službám v rámci projektu Re-use,“ doplňuje náměstek Marek.

Do poslední kategorie (cyklovraky 2. kategorie) jsou řazena kola, která jsou sice pojízdná, ale již dlouhou dobu nejsou majitelem využívána a opět se nachází na městském pozemku a jsou připoutána k městskému mobiliáři. Takových se po městě nachází nejvíce, zhruba čtyři desítky. Nyní běží lhůta jednoho roku, v rámci které mají majitele čas a možnost se o ně postarat. Po jednom roce budou kola řešena jako nalezená a předána na odbor vnitřních služeb do sekce Ztráty a nálezy. Po uplynutí zákonné lhůty budou tato kola zlikvidována nebo nabídnuta veřejnosti obdobně jako nalezená kola v rámci aukce.