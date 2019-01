Hradec Králové - Město i soukromí investoři chtějí letos ve městě prostavět desítky milionů korun.

Tak by měl vypadat nový svatostánek hradeckých fotbalistů. | Foto: MmHK

Takový stavební boom, který se letos chystá v Hradci Králové, krajská metropole dlouho nezažila. Soukromí investoři i samotné město chce letos začít s investicemi, které spolknou desítky milionů korun.

Největší proměnou má projít zóna Aldis. Jednou z největších zdejších akcí, za kterou nestojí město, je výstavba regionálního centra banky ČSOB. Se stavbou objektu, jehož cena se odhaduje na miliardu korun, se začalo na sklonku roku 2018. Konec prací je odhadován na rok 2021, kdy moderní a ekologická kancelářská budov pojme více než 1000 zaměstnanců banky. K rozvoji zóny Aldis přispěje i léta odkládaná výstavba lávky přes Labe za 50 milionů korun.

Ve městě velmi diskutovaný projekt si za posledních takřka 15 let prošel mnoha pády - od protestů ekologů přes výhrůžky soudem až po údajně zmanipulovanou architektonickou soutěž. Teď má již lávka stavební povolení a čeká se na zhotovitele. O vypsání soutěže na stavební firmu, která nové přemostění Labe zajistí, musí ještě rozhodnout zastupitelé města. Odhad nákladů na stavbu lávky je kolem 48 milionů korun, z nichž by většinu měla zaplatit evropská dotace. S výstavbou by se mohlo začít na jaře. „Finální cenu určí soutěž. Stavba lávky by měla trvat maximálně osm měsíců. Je tedy reálné, že lávka by mohla stát ještě tento rok,“ řekl mluvčí magistrátu Petr Vinklář.

Po letech čekání a chátrání se má změnit i podoba paneláku, který léta hyzdí okolí hradeckého plaveckého bazénu. „Schody“ jak se ruině uvažované Krajské odborové rady přezdívá, nedávno koupila hradecká firma Stako a ještě letos chystá jejich proměnu v kongresová hotel.

„V současné době pracujeme na přeložce trafostanice a předělávání projektu. S vlastními pracemi na přestavbě chceme začít ve druhém kvartálu letošního roku,“ uvedl ředitel hradecké společnosti Stako Petr Kulda. Jeho firma budovu odkoupila na konci předminulého roku. „Jsme sice developeři, ale také patrioti. Proto jsme tento chátrající objekt koupili a oprašujeme starý projekt, který počítal s přestavbou objektu na hotel,“ osvětlil v říjnu roku 2017 nákup Petr Kulda. Starý projekt, na jehož deskách se skví letopočet 2007, počítal s tím, že se budova o jedno až dvě patra sníží a dostaví se do podoby ležatého kvádru. S touto podobou počítá developer i při „reinkarnaci“ budovy. „Za těch deset let se však mnohé změnilo. Projekt si tak vyžaduje dopracovat, aby reflektovala filozofii společnosti a byly dodrženy standardy a principy, které jsou nastaveny pro tvorbu moderního hotelnictví. Po dokončení stavby se bude jednat o čtyřhvězdičkový hotel se 160 lůžky a malými kongresovými sály,“ dodal Petr Kulda.

Boj o fotbal

Hlavní akcí Hradce Králové má být letos zahájení dlouho připravované stavby fotbalové arény za odhadovaných 400 milionů korun.

Kdy stavba skutečně začne, však zatím není jasné. Nové vedení radnice tendr na stavební firmu zrušilo a po revizi jej slíbilo vypsat znovu. Náměstek primátora pro investice Jiří Bláha již před časem řekl, že ještě letos chce se stavbou stadionu začít. „Zastupitelstvu předkládáme návrh rozpočtu, který počítá se 180 miliony na fotbalový stadion roce, financování této stavby je i ve výhledu na další období,“ informoval na konci roku Jiří Bláha, který krátce předtím spolu s koaličními partnery prosadil zrušení původního tendru. „Minulé vedení při vyhotovování podmínek postupovalo, jako když pejsek s kočičkou vařili dort. A všichni víme, jak to dopadlo. Chceme postavit stadion, ale aby se to podařilo, musíme projekt a zadávací podmínky pro výběr stavební firmy připravit tak, jak je to u takových soutěží běžné,“ uvedl náměstek Jiří Bláha , který má se svojí vizí pokračování příprav stadionu předstoupit před zastupitele v únoru.

Na jaře letošního roku naopak skončí 90 milionová rekonstrukce Muzea východních Čech v Hradci Králové. Pro veřejnost se ale otevře až na podzim příštího roku. Majitelem budovy a investorem opravy je město, zřizovatelem muzea je Královéhradecký kraj. Až 90 procent nákladů má zaplatit evropská dotace.