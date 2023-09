„Město problém reklamovalo hned od začátku. Bohužel to dopadlo tak, že pět let po dobu záruky se to průběžně reklamovalo. Stavební společnost BAK na to vždycky odpovídala, že se musí počkat, až omítky vyschnou, a pak, že to opraví a nakonec uplynula doba záruky. Tak nám podstatě v tuhle chvíli nezbývá nic jiného, než to opravit,“ Miroslav Franc. Ten nechtěl kvůli připravované soutěži komentovat odhadovanou cenu oprav.

Obnovy se dočkají také audiovizuální technologie, které památkou provází návštěvníky. „Některé komponenty dosluhují, na jaře jsme udělali první etapu a teď bude druhá. Jediné, co bude viditelné pro lidi, je oprava dotykových funkcí obrazovky u věžních hodin,“ dodává Miroslav Franc.

Bílá věž se tak pro návštěvníky otevře od listopadu. Práce nemají ovlivnit říjnová zvonění na zvon Augustin 28. a 30. října.