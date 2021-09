Velká revoluce v parkování by měla v roce 2022 začít v ulicích krajského města. Po zhruba polovině třicetiletého období, během kterého v širším centru města vybírá poplatky za parkování společnost ISP, plánuje firma přechod na novější a modernější automaty. „Modernizace parkovacích automatů by měla započít v příštím roce. Vyměněna bude většina automatů,“ říká za ISP jednatel Jiří Holubec.

Nově by měli mít řidiči možnost zaplatit za parkování ve všech automatech platební kartou a přibudou i další moderní způsoby platby pomocí různých mobilních aplikací. Společnost ISP za modernizaci automatů zaplatí v součtu asi 20 milionů korun. Stejné moderní automaty se nově zřejmě objeví i mimo současnou zónu ISP. K zakázce na nové automaty se totiž chce připojit i město. Náměstek primátora Pavel Marek (ANO) Deníku potvrdil, že radnice výrazně pokročila v plánech na vytvoření vlastního městského parkovacího systému.

Výhodnější podmínky

„Celý systém připravují Technické služby. Chceme se k výběrovému řízení na nové automaty, které připravuje ISP, připojit. Město tak získá své automaty za výhodnějších podmínek, než kdyby je kupovalo zvlášť,“ vysvětlil Marek. Podle něj by se zatím mělo jednat například pouze o dva automaty, které by fungovaly jako pilotní projekt. „Jsme přesvědčeni, že nejzajímavější lokalitou pro spuštění městského parkovacího systému je okolí fakultní nemocnice. Chceme ten systém ve městě nastartovat, a z toho, co město na parkování vybere, systém rozšiřovat do dalších oblastí,“ uvedl náměstek primátora pro oblast správy majetku města a městských organizací. Ten věří, že by díky poplatkům mohlo být jednodušší v okolí nemocnice zaparkovat. V současnosti je totiž nalezení volného parkovacího místa u nemocnice často až nadlidský kol.

V řádu měsíců

Ačkoliv radnice zatím nechce přesný harmonogram zavedení městského systému zveřejňovat, podle Marka by mělo jít řádově o měsíce. Spustit by se tak měl ještě v tomto volebním období. O možnosti zpoplatnit parkování i mimo zóny ISP poprvé hovořila Markova předchůdkyně Věra Pourová (za ANO) před dvěma lety. Téma vzbudilo velké vášně mezi politiky i hradeckými řidiči.