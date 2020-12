Dvojkoalice ODS a hnutí ANO, kterou minulý týden opustila Změna pro Hradec a Zelení (ZPHZ), disponuje v zastupitelstvu 16 hlasy. K většině jim tři chybí. Přesto obě strany svorně ujišťují, že chtějí ve vedení města dál společně pokračovat.

"Je to tak. Preferuji možnost přistoupení dalšího člena do koalice. Poté připadá v úvahu i menšinová vláda s podporou napříč politickým spektrem," potvrzuje primátor Alexandr Hrabálek (ODS). Jenže rovnice, do níž musíte započítat celkem sedm stran, které zasedají v zastupitelstvu, zřejmě nemá žádné jednoduché řešení. ZPHZ koalici opustilo a HDK, Piráti i Koalice pro Hradec (KPH) svorně tvrdí, že do ní společně s hnutím ANO nevstoupí.

"My jsme tento týden od ODS takovou nabídku dostali, ale odmítli jsme ji," říká za Piráty Aleš Dohnal. Anna Maclová z KPH zase připomíná, že stejnou nabídku její strana dostala už před dvěma lety po volbách. "A odmítli bychom ji i teď," dodává. Jednoznačné ne vzkazuje i Pavlína Springerová za HDK. Zbývají už tak jedině komunisté. Jejich tichou podporu přitom ještě minulý týden rezolutně odmítal předseda zastupitelského klubu ODS Martin Soukup.

"To si opravdu nemůžeme dovolit, byl by to podraz na naše voliče," tvrdil. Nyní už ale primátor za ODS hovoří trochu jinak. "Jednáme se všemi kluby. I s klubem KSČM. Nevím, proč by nám mělo vadit, když některé z našich návrhů podpoří i klub KSČM," říká Hrabálek.

Zda budou menšinovou vládu ODS a hnutí ANO opravdu podporovat v klíčových hlasováních komunisté, se zřejmě ukáže už v pondělí. Náměstek pro školství Martin Hanousek (ZPHZ) totiž ani po vypovězení koaliční smlouvy na svůj post nerezignoval. Stejně jako jeho kolega, radní Adam Záruba. Podle předsedy zastupitelského klubu ANO Pavla Marka je takový postup nelogický.

"Já ale odpovídám zastupitelstvu, které mě zvolilo. Očekávám, že bude navrženo moje odvolání a uvidíme, jak se k tomu zastupitelé postaví. S dalšími stranami debatujeme o tom, zda naopak zase nevyvoláme hlasování o odvolání radních za ANO," vysvětluje svůj postoj Hanousek. Ten také začal s opozičními stranami jednat o novém uspořádání a k jednání vyzval i ODS.

"Vyzvali jsme zástupce ODS, aby si uvědomili, že vládnout s ANO a s KSČM není správné ani pro město, ani pro jejich stranu. Myslím, že je o tom přesvědčené i vyšší vedení ODS," tvrdí Hanousek.

Podle Springerové je ale aktuální situace jasná. "Pokud ODS nevadí podpora komunistů a dává přednost tomuto řešení, není šance na vytvoření nové vlády bez ANO a KSČM," říká předsedkyně HDK. Její strana stejně jako Piráti odmítají v pondělí hlasovat pro odvolání Hanouska. Zastupitelé za KPH o tom ještě budou jednat. Že by ale takto podali dvojkoalici ODS a ANO pomocnou ruku, se příliš očekávat nedá. Pokud tedy bude chtít menšinová vláda odvolat náměstka Hanouska, bude zřejmě muset spoléhat na hlasy KSČM. Jasněji bude v pondělí.