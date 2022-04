„Město bude zejména požadovat posouzení alternativních řešení bez spalovny, posouzení varianty nižších kapacit a jiných technologií spalovny nebo dopracování posouzení vlivů na dopravní zátěž regionu. Dále také posouzení dopadů nakládání se zbytkovými materiály po spalování komunálního odpadu a upřesnění vlivu na emisní zátěž území,“ vysvětluje vedoucí odboru rozvoje na magistrátu Karel Vít.

Podle prvních dokumentů má mít spalovna roční kapacitu 150 tisíc tun. Podle kritiků projektu by to znamenalo, že se do Opatovic budou svážet odpady nejen z východu Čech, ale také z dalších krajů a třeba i ze zahraničí.