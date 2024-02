Nabírání nových strážníků do Hradce Králové výrazně pomohla novinka, což je možnost přidělování městských bytů zájemcům o toto zaměstnání. I díky tomu, na rozdíl od některých dalších měst v kraji, nemá městská policie nouzi o nové zájemce.

Kromě dalších výhod mají hradečtí strážníci čtvrtletní, celoroční i mimořádné odměny, osobní sociální fond a po zapracování si mohou vydělat až 41 tisíc korun, později i více. Po patnácti letech služby mají také nárok na odchodné.

Městská i státní policie v Hradci Králové nedávno čelila kritice některých obyvatel města, že nedostatečně kontroluje nejproblematičtější místo v krajské metropoli, kterým je hlavní vlakové nádraží. Výtky se objevily po vraždě čtrnáctiletého chlapce, kterého tam 4. ledna ubodal dvaatřicetiletý muž.

Oba sbory kritiku důrazně odmítly, přesto strážníci reagovali několika opatřeními. Týkat se budou nejen nádraží, ale i dalších problémových míst v centru města a na Moravském Předměstí. Pomůže jim tam například pojízdné pracoviště. Kromě prevence bude sloužit k vyřizování přestupků přímo na místě.

„Na mobilní služebnu jsme vypsali výběrové řízení. S jejím nasazením počítáme v letošním roce. Využívat ji budeme dle potřeb a aktuální situace,“ podotýká Eva Kněžourová.

U městské policie v Hradci Králové slouží 108 strážníků, což znamená plný stav, přesto by se aktuálně našlo místo pro psovoda. Do budoucna se počítá s přijetím dalších 10 až 15 policistů.

Sehnat strážníky je někde boj

Na rozdíl od Hradce mají problém s nedostatkem strážníků hlavně menší města v kraji. Mladí lidé zejména na Náchodsku a Rychnovsku raději odcházejí do soukromého sektoru. Když už se někdo o práci u městské policie uchází, často nesplní podmínky k přijetí.

„Nemají pracovní návyky, šílené je to s fyzičkou, mnohdy i s psychikou, problém bývá s nerespektováním hodnot i nadřízených. U chlapů zkrátka chybí vojna,“ popsal již před časem velitel jaroměřské městské policie Ondřej Mundl.

Početní stavy obtížně doplňují i sbory v někdejších okresních městech. Třeba v Jičíně v současné době slouží 12 policistů.

„Chybí nám jeden strážník a další je dlouhodobě nemocný. Než se podaří někoho najít, bývá to boj. Zájemce jsme měli, ale nesplňovali naše podmínky. Máme vypsané již druhé výběrové řízení a doufám, že někoho najdeme. Dotazuji se i u stání policie, jestli u nich někdo nekončí a nechtěl by jít k nám,“ popisuje velitel jičínské městské policie Karel Juryca.

V Rychnově nad Kněžnou slouží u městské policie 25 lidí včetně civilních zaměstnanců. Podle jejich šéfa Martin Jarkovského je v regionu na poli zaměstnanosti velkým konkurentem kvasinský závod společnosti Škoda Auto. Již před časem upozornil také na to, že se část policistů blíží důchodovému věku.

„Každopádně v současné době máme počet pracovníků stabilizovaný, je nás tak akorát,“ konstatuje strážník pověřený řízením Městské policie v Rychnově nad Kněžnou.

Řešením personální krize a nedostatku možností zatraktivnění služby v podobě nabídky bydlení by mohlo být jedním z nástrojů, o němž někteří starostové uvažují. Zatím to bylo spíše v teoretické rovině. Ministerstvo pro místní rozvoj však chystá podporu nájemního bydlení pro města a obce, která by měla zahrnovat i dotace na výstavbu bytů určených například pro pracovníky integrovaného záchranného systému.

Byty budou i v Kostelci

Touto cestou se chce vydat radnice v Kostelci nad Orlicí. V současné době připravuje rekonstrukci někdejšího chudobince v Pelclově ulici u okružní křižovatky směrem k cihelně Kinských za předpokládaných 100 milionů korun. Za dva roky by tak mohly být k dispozici desítky bytů.

„Chceme je nabídnout nejen mladým rodinám jako startovací byty, ale i zaměstnancům kritické infrastruktury, tedy hasičům, policistům, lékařům, učitelům, sociálním pracovníkům a také městským strážníkům. Nyní běží výběrové řízení na zhotovitele. Ještě v letošním roce bychom mohli rekonstrukci zahájit. Na realizaci je 20 měsíců, takže bychom byty měli mít k dispozici v roce 2026,“ nastiňuje starosta Kostelce nad Orlicí Tomáš Kytlík.

Podle Evy Kněžourové v Hradci Králové není problém s nedostatkem městských policistů nejen díky výhodám včetně možnosti přidělení služebního bytu, ale i kvůli velikosti města a středním školám.

„Je to těžké posoudit, ale zřejmě nabízíme benefity, které zájemce oslovují. V porovnání s menšími městy také můžeme vybírat z většího počtu lidí. Jsou tu také dvě veřejnoprávní školy, které jsou našemu povolání blízké. Mladí lidé k nám tíhnou více než tam, kde takové školy nejsou,“ zamýšlí se mluvčí.

