Novou vyhlášku má město od října. Koloběžky mají podle ní parkovat jen na vytyčených místech a za zábor veřejného prostranství mají firmy platit 3 korun za metr a den. Jenže platnost průkopnické vyhlášky, která v Česku nemá obdobu, musí nejdřív schválit ministerstvo. A na odpověď úředníků už město čeká měsíce. „Máme signály, že vyhlášku posvětí. Pro nás je ta vyhláška platná. Doufám, že to provozovatelé pochopí a že nebudeme muset přistupovat k nějakým razantnějším krokům,“ varuje náměstek hradeckého primátora pro majetek Pavel Marek. Platnost vyhlášky pozastavil i anticovid program města, který do konce minulého roku osvobozoval podnikatele například od placení poplatku za zábor.

Hradecké problémy s koloběžkami

Stovky koloběžek s elektromotory se v Hradci doslova vyrojily loni v létě. Uživatelé je živelně odkládali tam, kde to pro ně bylo nejjednodušší. Koloběžky tak často blokovaly chodníky, ale někdy stály i na silnicích, veřejné zeleni. V extrémních případech pak končily v řece, na stromech, nebo v kontejnerech. Radnice se nakonec rozhodla začít jejich provoz regulovat.

Na začátku ledna v městě není žádná koloběžka. Provozovatelé je na zimu z ulic stáhli. Nejen kvůli počasí, ale také kvůli údržbě, říká manažer společnosti Lime Václav Petr: „S městem se nám nepodařilo před koncem roku parkovací místa vytyčit bez toho, aniž by vznikla jak městu, tak provozovatelům časově a finančně náročná administrativní zátěž se schvalováním. Už v prosinci jsme poslali první zjednodušený návrh parkovacích míst, který teď budeme v příštích týdnech s městem diskutovat.“

Pavel Marek si ale myslí, že firmy spoléhají na to, že ministerstvo vyhlášku zamítne: „Od doby, kdy jsem vyhlášku schválili, měly firmy dostatečně dlouhou dobu na to, aby začaly jednat. Máme informace o tom, že nedotáhly ani jedno místo do finální podoby,“ oponuje hradecký náměstek. Pavel Marek si navíc myslí, že koloběžky moc hradecké dopravě nepomáhají. Lidé je podle něj používají spíš pro zábavu.

To si nemyslí Martin Zajíc, manažer druhé firmy, která po Hradci koloběžky rozmístila: „Vidíme, že se staly nedílnou součástí městské dopravy.“ Podle manažera společnosti Bolt potřebují koloběžky dostatek odkládacích ploch. „V současnosti navrhované množství a rozmístění parkovacích míst omezuje možnosti obyvatel je využívat, tak jak by si přáli.“ Manažeři obou provozovatelů věří, že dohoda s městem se nakonec podaří.

Václav Petr z firmy Lime navíc považuje hradeckou vyhlášku za diskriminační: „Vyhlášku, jak ji schválilo město, respektujeme, nicméně vnímáme, že znevýhodňuje provozovatele, kteří mají na svých kolech a koloběžkách přídavný elektrický motor. Na klasická sdílená kola se vyhláška nevztahuje, což je nastavení, které jinde ve světě neuvidíte.“

Pavel Marek ale namítá, že „klasická“ sdílená kola fungují ve městě dobře. S jejich parkováním nejsou problémy a dobře doplňují hromadnou dopravu: „Smyslem vyhlášky bylo nepostihovat to, co je více dopravní a to i s ohledem na ceny. Koloběžky jsou násobně dražší než kola.“ Pavel Marek ale připouští, že pokud by diskriminaci v tomto směru potvrdilo i ministerstvo, pak by město muselo zpoplatnit i parkování sdílených kol.